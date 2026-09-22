Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

"Арсенал" и "Челси" были разгромлены "Брайтоном" и "Брентфордом", соответственно, "Манчестер Юнайтед" снова неудачно сыграл на выезде, а "Манчестер Сити" и "Сандерленд" устроили голевое шоу. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Бробби феерит на "Этихад"



Брайан Бробби, обошедшийся "Сандерленду" летом 2025 менее чем в 22 миллиона фунтов, выглядит настоящей находкой на позиции центрфорварда — это подтвердил хет-трик 24-летнего голландца в матче против "Манчестер Сити", завершившемся поражением его команды со счетом 5:3.



Для Бробби эти голы — все они были забиты в типичном стиле "хищника" штрафной площади — стали первыми в сезоне (в шестом по счету матче), однако тренер Режис Ле Бри не переживал по этому поводу.



"Для нападающего забить три мяча — это очень позитивный момент. Когда голов нет, ситуацию можно трактовать по-разному — например, говорить о неудаче, но для нас очевидно, что он хороший форвард, который прибавляет от матча к матчу. Это лишь вопрос времени", — отметил тренер "Сандерленда", уверенный в прогрессе своего игрока. Сам Бробби, несмотря на хет-трик, остался разочарован. "Тяжело проигрывать, даже когда забиваешь три гола", — сказал он.



Сказочная неделя для юного Костуласа



Хараламбос Костулас — которого на родине называют "Бабис" в честь бывшего нападающего сборной Аргентины Габриэля Батистуты — уже выходил в стартовом составе "Брайтона" вдвое больше раз в Премьер-Лиге, чем за весь свой первый сезон в английском футболе, когда он числился дублером Данни Уэлбека.



В матче против действующих чемпионов 19-летний футболист сполна оправдал доверие Фабиана Хюрцелера. Несмотря на юный возраст, Костулас уже обладает физическими данными, позволяющими ему на равных соперничать с лучшими игроками Премьер-Лиги. Он весь матч создавал проблемы Габриэлю Магальяэсу и его партнерам по обороне, а венчал свое выступление великолепным голом с дистанции в 23 метра — уже своим третьим за восемь дней.



"Мы всегда знали, что он способен забить из ничего", — сказал Хюрцелер. — "У него есть внутренняя мотивация реально совершенствоваться с каждым днем. Он становится все более профессиональным игроком, лучше понимает требования Премьер-Лиги и наши собственные требования".



Жаке заслужил вызов в сборную Франции



Хотя Александер Исак и принес победу "Ливерпулю" в матче, ставшем для Андони Ираолы первым возвращением в Борнмут с момента отъезда с южного побережья, этот день запомнился прежде всего успехами в обороне, а не в атаке. Действиям атакующей четверки "Ливерпуля", собранной за общую сумму в 400 миллионов фунтов, недоставало слаженности и взаимопонимания. Настоящими героями встречи стали защитники: Рональд Араухо уверенно действовал на правом фланге, а Жереми Жаке — надежно и авторитетно в центре обороны.



"Ливерпуль" сохранил ворота "сухими" в трех матчах Премьер-Лиги подряд — впервые с начала прошлого сезона, — а связка Жаке с Виргилом Ван Дейком продолжает прогрессировать. На прошлой неделе 21-летний футболист, купленный у "Ренна" за 60 миллионов фунтов, впервые получил вызов в сборную Франции от Зинедина Зидана.



"Он отлично адаптируется к Премьер-Лиге", — отметил Ираола, говоря о Жаке. — "Думаю, в первых матчах ему было тяжело физически из-за смены ритма игры: он заканчивал встречи с судорогами, сильно уставал, и нам приходилось его менять. Сегодняшняя игра стала шагом вперед".



Тревожные признаки для вялой команды Кэррика



Майкл Кэррик слишком флегматичен, чтобы понять его настоящие эмоции, но матч "Манчестер Юнайтед" против "Фулхэма" был для главного тренера обязательным к победе — и "красные дьяволы" его не выиграли.



Перед длительным международным перерывом "Юнайтед" отчаянно нуждался в позитивном результате, но вместо этого довольствовался ничьей 1:1, которую обеспечил Матеус Кунья. Несмотря на поздний ответный гол, для Кэррика было много тревожных признаков.



Можно было предположить, что "Юнайтед" выйдет на поле "Крейвен Коттедж" с боевым настроем, пытаясь взять игру под свой контроль и изменить ход событий после неудачной недели, в течение которой они потерпели два поражения.



Однако на протяжении большей части матча они были пассивными, им не хватало интенсивности без мяча, а на заключительной трети поля им недоставало энергии и задора. Особую тревогу у Кэррика вызывает расточительность "Юнайтед" в атаке. Они нанесли 29 ударов по воротам "Фулхэма", но только шесть из них попали в створ, а их гол был забит после сильного рикошета, заставшего Бернда Лено врасплох.



Триумф "Брентфорда" в дерби — заслуга не только атаки, но и обороны



К концу дерби Западного Лондона разговоры переключились на атакующий потенциал "Брентфорда", как при стандартных положениях, так и благодаря ненавязчивой игре Миккеля Дамсгора, но эта победа прежде всего была основана на обороне "пчел".



Янник Шустер прибыл из "Ред Булл" летом за сумму около 16 миллионов фунтов и уже начинает выглядеть как типично дальновидное приобретение "Брентфорда". 20-летний австриец дебютировал в Премьер-Лиге, заменив травмированного Натана Коллинса в матче против "Сандерленда", впервые вышел в стартовом составе против "Борнмута" и отлично проявил себя против "Челси", сделав 12 выносов мяча, выиграв три верховых единоборства и заблокировав три удара.



Возможно, в футболе оборона — это прежде всего структура, но все же поразительно сравнивать игру Шустера с игрой трех центральных защитников "Челси", которые обошлись клубу в общей сложности в 127 миллионов фунтов — и это при том, что Леви Колуилл является воспитанником академии "синих".



Мэддисон — ключ к возрождению "Тоттенхэма"



Пытаясь разобраться с последним кошмаром "Тоттенхэма" — субботним домашним поражением от "Астон Виллы" со счетом 2:3, — Роберто Де Дзерби посетовал на недостаток решимости у своей команды в трудные моменты.



"Лидеры должны быть лидерами", — сказал он. Отсутствие лидеров у "шпор" очевидно, но этот пробел ощущается не только в слабой обороне. Доминирующий первый тайм закончился нулями на табло из-за отсутствия игрока, способного взять игру в свои руки. Приобретенный за 50 миллионов фунтов Мохаммед Кудус вышел на поле в перерыве, но лишь усугубил ситуацию. Только когда Джеймс Мэддисон появился на замену, а Кудус промахнулся мимо ворот, "шпоры" восстановили форму и концентрацию.



Де Дзерби, похоже, осторожно подходит к возвращению Мэддисона, пропустившего год из-за травмы крестообразных связок, но у "шпор" есть способности и уверенность в себе, чтобы доминировать в матчах Премьер-Лиги, когда Джеймс на поле. Де Дзерби, возможно, придется ускорить его возвращение.



"Ковентри", наконец-то, в деле



После смелой победы "Ковентри" над "Ноттингем Форест" все клубы, пришедшие в Премьер-Лигу из Чемпионшипа, добыли хотя бы по одной победе в новом сезоне. "Ковентри", безусловно, лучшая команда прошлого сезона Чемпионшипа, рисковала тем, что ее неудачи на старте омрачат возвращение в высший дивизион.



Великолепный гол Джея Дасилвы и организованная игра в обороне стали замечательным поворотом событий после разгромного поражения от "Брайтона" в прошлое воскресенье. Теперь они с оптимизмом уходят на длительный перерыв на международные матчи.



Как отметил Фрэнк Лэмпард, встреча с "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Брайтоном" в трех из четырех первых туров стала не самым удачным календарем для возвращения в элиту. Их 18-летний защитник Стивен Мфуни продемонстрировал уверенный дебют в Премьер-Лиге. Мфуни, арендованный у "Манчестер Сити", получил восторженные отзывы за четыре месяца в "Уотфорде", став еще одним молодым защитником, который произвел сильное впечатление, наряду с Янником Шустером из "Брентфорда" и Лукой Вушковичем из "Брайтона".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru