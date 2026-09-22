Джулиан Уорд — серьезный кандидат на роль спортивного директора "Ливерпуля"

Технический директор Fenway Sports Group Джулиан Уорд является серьезным кандидатом на вакантный пост спортивного директора "Ливерпуля".

Через считанные дни после закрытия летнего трансферного окна Ричард Хьюз покинул пост спортивного директора "Ливерпуля", чтобы перейти на работу в "Аль-Хиляль".



В данный момент "Ливерпуль" ведет активные поиски замены Хьюзу и уже успел переговорить с рядом кандидатов, включая технического директора "Брентфорда" Ли Дайкса.



Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" вообще может отказаться от приглашения специалиста со стороны и доверить эту должность Уорду, который в 2024 году вернулся к работе с "красными", став техническим директором компании Fenway Sports Group, владеющей клубом с "Энфилда".



"Ливерпуль" также рассматривает возможность назначения второго человека, рядом со спортивным директором, будь то содиректор, как в "Челси", или технический директор.



В свой первый период в "Ливерпуле" Уорд на протяжении двух лет был заместителем Майкла Эдвардса, чье место он затем занял, но сам продержался в качестве спортивного директора только один сезон.