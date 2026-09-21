Ван Хекке раскритиковал Робертсона

Защитник "Тоттенхэма" Ян Пол Ван Хекке подверг критике своего партнера по команде Энди Робертсона после поражения от "Астон Виллы".

В минувшую субботу "Тоттенхэм" дома проиграл "Вилле" со счетом 2:3 и, как это часто бывает в последнее время, не был похож на себя уже после первого пропущенного мяча.



Йоан Манзамби открыл счет на исходе первого тайма, когда капитан "шпор" Микки Ван де Вен находился за пределами поля и получал медицинскую помощь.



Вместо того, чтобы выбить мяч подальше или позволить ему уйти на лицевую линию, Робертсон решил оставить снаряд в игре, но совершил потерю в своей штрафной, чем сразу же воспользовался соперник, и Ван Хекке этим возмущен.



"Поступить хуже было невозможно. Ты знаешь, что мы вдесятером. Было бы умнее выбить мяч, чтобы мы могли дождаться, пока Микки вернется".



"Мы иначе себе представляли старт сезона. Это неприемлемо, как мы играем и пропускаем голы. То, как энергия уходит от команды, просто не может быть правильно", — цитирует Ван Хекке Evening Standard.