Макаллистер пока знает свое будущее

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заявил, что пока находится в неведении насчет своего будущего.

Ранее в сентябре Макаллистер посетовал, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему новый контракт, тогда как его действующий истекает летом 2028.



27-летний аргентинец по-прежнему открыт к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Ливерпуле", и обещает, что эта ситуация не отразится на его игре.



"Окончательного решения пока нет. У меня все еще остается два года по своему контракту. Как я уже говорил, я буду стараться изо всех сил. За это время многое может случиться, вариантов хватает".



"Надеюсь, я проведу здесь больше лет, но если только два, то я должен насладиться ими со своей семьей, потому что я не сомневаюсь, что нахожусь в одном из лучших клубов в мире", — сообщил Макаллистер ESPN.