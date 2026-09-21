Макаллистер пока знает свое будущее

Алексис Макаллистер Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заявил, что пока находится в неведении насчет своего будущего.

Ранее в сентябре Макаллистер посетовал, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему новый контракт, тогда как его действующий истекает летом 2028.

27-летний аргентинец по-прежнему открыт к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Ливерпуле", и обещает, что эта ситуация не отразится на его игре.

"Окончательного решения пока нет. У меня все еще остается два года по своему контракту. Как я уже говорил, я буду стараться изо всех сил. За это время многое может случиться, вариантов хватает".

"Надеюсь, я проведу здесь больше лет, но если только два, то я должен насладиться ими со своей семьей, потому что я не сомневаюсь, что нахожусь в одном из лучших клубов в мире", — сообщил Макаллистер ESPN.





Метки Ливерпуль, Макаллистер

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2026 22:00

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  1. closer 21.09.2026 22:31 # closer
    any user on fapl: }{uли ты сделал, ты чё, мудак?
    mihajlo: Что ты, я тебе покушать принёс

    (ответить)

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