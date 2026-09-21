Шешко не поехал в сборную Словении
"Манчестер Юнайтед" объявил, что нападающий Беньямин Шешко не смог откликнуться на вызов из сборной Словении по причине проблем с голенью.
Усугубив состояние своей голени против "Брайтона" в Кубке Лиги, 23-летний Шешко пропустил матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" накануне.
Это та самая голень, травму которой Шешко получил в начале мая, пропустив весь предсезонный период и вернувшись к предсезонной подготовке только в середине августа.
Таким образом, Шешко не поможет сборной Словении, которая в этот международный перерыв сыграет против Северной Македонии, Швейцарии и дважды против Шотландии.
"Беньямин пройдет дополнительные тесты на этой неделе, прежде чем будет определен индивидуальный план восстановления", — гласит заявление "Юнайтед".
21.09.2026 21:00
Просмотров: 197
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: