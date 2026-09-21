Магуайр призвал партнеров по МЮ игнорировать шумиху насчет их формы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал своих партнеров по команде игнорировать шумиху насчет их формы.

"Юнайтед" набрал только пять очков в пяти первых матчах Премьер-Лиги, накануне лишь благодаря позднему голу Матеуса Куньи избежав поражения против "Фулхэма" (1:1).



Магуайр признает, что "Юнайтед" нужно исправить некоторые вещи и лучше пользоваться своими моментами, однако Харри отметает мысли о кризисе.



"Мы должны использовать свои шансы и свои моменты. Когда отправляешься на выезд в Премьер-Лиге, это всегда сложно, и вы видите это по результатам в этом году".



"Когда мы имели эти моменты в первом тайме, большие по меркам Премьер-Лиги моменты, нужно было ими пользоваться".



"Мы гораздо лучше отреагировали на пропущенный гол, чем на прошлой неделе (против "Манчестер Сити"), и парни показали отличный дух и отличную реакцию".



"Мы сразу же их прижали и неустанно подвергали давлению. Нам нужно было, чтобы мяч упал или отскочил в правильное место для нас".



"Просто жаль, что мы не забили ответный гол раньше, потому что мы так разыгрались, что могли выиграть матч".



"Вам нужно игнорировать шумиху вокруг, нужно по-настоящему верить и помнить, чего мы добились в этом году. Также нужно понимать, над чем нужно поработать и что нужно улучшить, но мы не так уж далеки", — цитирует Магуайра ESPN.