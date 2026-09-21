Магуайр призвал партнеров по МЮ игнорировать шумиху насчет их формы

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал своих партнеров по команде игнорировать шумиху насчет их формы.

"Юнайтед" набрал только пять очков в пяти первых матчах Премьер-Лиги, накануне лишь благодаря позднему голу Матеуса Куньи избежав поражения против "Фулхэма" (1:1).

Магуайр признает, что "Юнайтед" нужно исправить некоторые вещи и лучше пользоваться своими моментами, однако Харри отметает мысли о кризисе.

"Мы должны использовать свои шансы и свои моменты. Когда отправляешься на выезд в Премьер-Лиге, это всегда сложно, и вы видите это по результатам в этом году".

"Когда мы имели эти моменты в первом тайме, большие по меркам Премьер-Лиги моменты, нужно было ими пользоваться".

"Мы гораздо лучше отреагировали на пропущенный гол, чем на прошлой неделе (против "Манчестер Сити"), и парни показали отличный дух и отличную реакцию".

"Мы сразу же их прижали и неустанно подвергали давлению. Нам нужно было, чтобы мяч упал или отскочил в правильное место для нас".

"Просто жаль, что мы не забили ответный гол раньше, потому что мы так разыгрались, что могли выиграть матч".

"Вам нужно игнорировать шумиху вокруг, нужно по-настоящему верить и помнить, чего мы добились в этом году. Также нужно понимать, над чем нужно поработать и что нужно улучшить, но мы не так уж далеки", — цитирует Магуайра ESPN.





Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2026 20:00

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