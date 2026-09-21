Сборная Англии недосчиталась уже пяти игроков

Количество потерь сборной Англии в этот международный перерыв выросло до пяти.

Помимо звезды "Челси" Коула Палмера, на вызов из национальной команды не смогли откликнуться Тино Ливраменто из "Ньюкасла", Деклан Райс из "Арсенала" и Кобби Майну с Маркусом Рэшфордом из "Манчестер Юнайтед".



У всех пяти перечисленных игроков возникли проблемы со здоровьем, которые не позволят им принять участие в матчах английской сборной против Испании, Чехии и Хорватии в рамках Лиги Наций, сообщает Sky Sports.



Таким образом, количество доступных для главного тренера англичан Томаса Тухеля игроков сократилось до 22, дополнительно к которым были вызваны полузащитники Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест" и Джеймс Гарнер из "Эвертона".