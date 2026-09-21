"Юнайтед" вновь обдумывает покупку Гирасси

"Манчестер Юнайтед" вновь задумывается о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси.

Гирасси давно находится на радаре у "Юнайтед", который рассматривал вариант с Серу еще в 2023 году, перед покупкой Расмуса Хейлунда у "Аталанты".



Спустя год Гирасси перешел в "Боруссию", где подтвердил свой бомбардирский талант, забив 64 гола в 102 матчах.



Минувшим летом к Гирасси присматривались "Тоттенхэм" и "Челси", а также высокого мнения насчет Серу придерживается "Арсенал", но "Боруссия" не была заинтересована в расставании с 30-летним игроком сборной Гвинеи.



"Боруссия" по-прежнему не хочет терять Гирасси, однако возраст Серу и тот факт, что у игрока уже идет предпоследний год по контракту, делают клуб из Дортмунда уязвимым к предложениям.



Как сообщает TEAMtalk, "Юнайтед" внимательно следит за ситуацией Гирасси с прицелом на зимнее трансферное окно, рассматривая Серу в качестве замены для Джошуа Зиркзее, который не входит в долгосрочные планы главного тренера "красных дьяволов" Майкла Кэррика.