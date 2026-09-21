Невилл советует "Юнайтед" перейти на схему 4-3-3

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Майклу Кэррику сменить игровую схему с текущей 4-2-3-1 на 4-3-3.

На этот международный перерыв "Юнайтед" ушел, повторив свой худший старт в сезоне Премьер-Лиги — пять очков в пяти первых матчах.



Анализируя ничью 1:1 против "Фулхэма" накануне, Невилл приходит к выводу, что "Юнайтед" нужен еще один игрок в полузащите, который возьмет на себя опорную зону.



"У меня есть вопросы по физике команды. После международного перерыва точно попадет в состав Карлос Балеба. Ему нужно быть в составе, потому что им нужно больше силы, больше мощи, больше агрессии".



"Против вас слишком приятно и слишком легко играть. У вас недостаточно игроков, думающих об игре с мячом. У этой команды нет баланса".



"Не перейти ли вам на 4-3-3? Рэшфорд играл бы слева, Мбемо — справа, Кунья — на острие и Бруну (Фернандеш) — в качестве "десятки". Кто-нибудь из них реально хорош в обороне? Я говорю о том, чтобы реально вкалывать. Далее у вас идут Тилеманс и Майну, которые слегка однообразны".



"Почему бы не использовать Балеба в опорной зоне, затем Майну и Бруну в качестве двойки и затем тройка нападения?"



"Почему бы не подумать о небольшом изменении схемы, потому что против них слишком легко играть? "Манчестер Юнайтед" мог пропустить четыре или пять голов, и команды получше их бы просто разорвали".



"Они слишком открыты. Двое фланговых игроков слишком уходят на края, что делает полузащиту уязвимой. Если Бруну не возвращается назад, вы по сути действуете как 4-2-4 и получаете проблемы".



"Можно было бы попробовать Балеба и Майну вместе, но я думаю, в конце концов им нужно иметь крепкую тройку полузащитников", — сообщил Невилл Sky Sports.