Палмер не поехал в сборную Англии из-за травмы
Причиной отказа атакующего полузащитника "Челси" Коула Палмера от вызова в сборную Англии является травма мышечного характера.
В минувшую пятницу главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал 24-летнего Палмера среди 27 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Испании, Чехии и Хорватии в этот международный перерыв.
С тех пор Палмер успел целиком провести матч Премьер-Лиги против "Брентфорда", не сумев предотвратить разгромное поражение "Челси" со счетом 3:0.
Ранее днем появилась информация, что Палмер не откликнется на вызов из сборной Англии из-за переутомления, однако Sky Sports стало известно, что на самом деле Коул травмирован.
К счастью для "Челси", речь идет лишь о небольшой мышечной травме, и ожидается, что Коул будет доступен на следующий матч "синих" — против "Борнмута" 10 октября.
"Челси" и Палмер вместе решили, что для не вполне здорового игрока нет никакого смысла уезжать на три недели в сборную. В течение этого времени Коул, чей прошлый сезон был омрачен проблемами со здоровьем, сможет спокойно поработать над восстановлением и улучшением своей формы на базе клуба в Кобхэме.
21.09.2026 16:00
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Хитрожопси.
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Ну в чем дело?
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15.06.2026 20:39 #
halamadrid94
Какое же дно Фурия. Собрал бичей , теперь расхлебывай , Де Ла Фуэнте!
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Игнорит тухлого дауна. По делу.
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Писюржан на фапле не появляется. А еще позавчера он на серьезных щах утверждал, что реал не боролся бы в апл за выживание с ттх ...
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Император готовится поставить на колени всю аплку. Молодец
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