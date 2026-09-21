Палмер не поехал в сборную Англии из-за травмы

Коул Палмер Причиной отказа атакующего полузащитника "Челси" Коула Палмера от вызова в сборную Англии является травма мышечного характера.

В минувшую пятницу главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал 24-летнего Палмера среди 27 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Испании, Чехии и Хорватии в этот международный перерыв.

С тех пор Палмер успел целиком провести матч Премьер-Лиги против "Брентфорда", не сумев предотвратить разгромное поражение "Челси" со счетом 3:0.

Ранее днем появилась информация, что Палмер не откликнется на вызов из сборной Англии из-за переутомления, однако Sky Sports стало известно, что на самом деле Коул травмирован.

К счастью для "Челси", речь идет лишь о небольшой мышечной травме, и ожидается, что Коул будет доступен на следующий матч "синих" — против "Борнмута" 10 октября.

"Челси" и Палмер вместе решили, что для не вполне здорового игрока нет никакого смысла уезжать на три недели в сборную. В течение этого времени Коул, чей прошлый сезон был омрачен проблемами со здоровьем, сможет спокойно поработать над восстановлением и улучшением своей формы на базе клуба в Кобхэме.





Метки Палмер, сборная Англии, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2026 16:00

Количество просмотров Просмотров: 397

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  1. van-dijk 21.09.2026 17:18 # van-dijk
    Хитрожопси.

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  2. nishanbaev 21.09.2026 17:16 # nishanbaev
    Ну в чем дело?

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  3. ersain-dakarimov 21.09.2026 16:48 # ersain-dakarimov
    15.06.2026 20:39 #
    halamadrid94

    Какое же дно Фурия. Собрал бичей , теперь расхлебывай , Де Ла Фуэнте!
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  4. dexter 21.09.2026 16:42 # dexter
    Игнорит тухлого дауна. По делу.

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  5. dembo 21.09.2026 16:16 # dembo
    Писюржан на фапле не появляется. А еще позавчера он на серьезных щах утверждал, что реал не боролся бы в апл за выживание с ттх ...

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  6. dembo 21.09.2026 16:13 # dembo
    Император готовится поставить на колени всю аплку. Молодец

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