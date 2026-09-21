Палмер не поехал в сборную Англии из-за травмы

Причиной отказа атакующего полузащитника "Челси" Коула Палмера от вызова в сборную Англии является травма мышечного характера.

В минувшую пятницу главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал 24-летнего Палмера среди 27 игроков, вызванных на матчи Лиги Наций против Испании, Чехии и Хорватии в этот международный перерыв.



С тех пор Палмер успел целиком провести матч Премьер-Лиги против "Брентфорда", не сумев предотвратить разгромное поражение "Челси" со счетом 3:0.



Ранее днем появилась информация, что Палмер не откликнется на вызов из сборной Англии из-за переутомления, однако Sky Sports стало известно, что на самом деле Коул травмирован.



К счастью для "Челси", речь идет лишь о небольшой мышечной травме, и ожидается, что Коул будет доступен на следующий матч "синих" — против "Борнмута" 10 октября.



"Челси" и Палмер вместе решили, что для не вполне здорового игрока нет никакого смысла уезжать на три недели в сборную. В течение этого времени Коул, чей прошлый сезон был омрачен проблемами со здоровьем, сможет спокойно поработать над восстановлением и улучшением своей формы на базе клуба в Кобхэме.