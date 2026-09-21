Гиббс-Уайт дополнительно вызван в сборную Англии

Капитан "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт был дополнительно вызван в сборную Англии.

Ранее днем стало известно, что Коул Палмер из "Челси" решил отказаться от поездки в сборную Англии на матчи Лиги Наций в сентябре и октябре, сославшись на переутомление.



Как сообщает The Athletic, главный тренер англичан Томас Тухель немедленно отреагировал на потею Палмера и дополнительно призвал под знамена сборной 26-летнего Гиббс-Уайта.



Ради поездки в сборную Гиббс-Уайт прервал семейные каникулы в Дубае, куда он отправился после поражения "Форест" со счетом 0:1 от "Ковентри" в минувшую субботу.



Гиббс-Уайта не было в заявке англичан на Чемпионат Мира минувшим летом, что стало некоторым сюрпризом, ведь Морган забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи в прошлом сезоне Премьер-Лиги.