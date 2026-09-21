Палмер решил отказаться от поездки в сборную Англии

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер решил отказаться от поездки в сборную Англии, сославшись на переутомление.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Палмера в свою заявку на Чемпионат Мира минувшим летом, однако Коул сильно начал новый сезон, чем заслужил вызов в национальную команду на предстоящие матчи Лиги Наций.

24-летний Палмер целиком сыграл за "Челси" матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую пятницу, однако от возможности заслужить доверие Тухеля Коул отказался.

Как сообщает The Athletic, Палмер решил поберечь себя в этот международный перерыв из-за опасений насчет переутомления в случае игры за сборную.

Как уже было сказано, Палмер хорошо начал новый сезон, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в семи матчах за "Челси" во всех соревнованиях.

От вызова в сборную Англии также собираются отказаться полузащитник Кобби Майну и нападающий Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед". У обоих возникли проблемы со здоровьем во время матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" накануне.

Добавим, в этот международный перерыв англичане сыграют против Испании, Хорватии и дважды против Чехии.





Метки Палмер, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2026 11:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 21.09.2026 11:31 # blueswin
    лишние ненужные 4 матча, желательно вообще никого не посылать туда, пусть играет там Тухель со своими Тони и Мадуэке

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  2. electric 21.09.2026 11:28 # electric
    Невелика потеря

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  3. gucman 21.09.2026 11:07 # gucman
    Хорош)

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  4. quavo 21.09.2026 11:02 # quavo
    норм ссут на обоссаного тухеля

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