Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер решил отказаться от поездки в сборную Англии, сославшись на переутомление.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Палмера в свою заявку на Чемпионат Мира минувшим летом, однако Коул сильно начал новый сезон, чем заслужил вызов в национальную команду на предстоящие матчи Лиги Наций.



24-летний Палмер целиком сыграл за "Челси" матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую пятницу, однако от возможности заслужить доверие Тухеля Коул отказался.



Как сообщает The Athletic, Палмер решил поберечь себя в этот международный перерыв из-за опасений насчет переутомления в случае игры за сборную.



Как уже было сказано, Палмер хорошо начал новый сезон, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в семи матчах за "Челси" во всех соревнованиях.



От вызова в сборную Англии также собираются отказаться полузащитник Кобби Майну и нападающий Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед". У обоих возникли проблемы со здоровьем во время матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" накануне.



Добавим, в этот международный перерыв англичане сыграют против Испании, Хорватии и дважды против Чехии.