Кунья: "Фулхэм" был энергичнее нас"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья заявил, что "Фулхэм" сыграл в более энергичный футбол, и "красным дьяволам" нельзя с этим мириться.

Накануне Кунья своим голом на 89-й минуте избавил "Юнайтед" от поражения в гостях у "Фулхэма" (1:1), однако Матеус не испытывает радости от результата или игры.



"Это расстраивает нас. После пропущенного гола мы заиграли гораздо лучше и проявили характер. Нужно было делать это с начала. Это только очко, но мы никогда не должны играть за одно очко".



"Это тяжело. Они вложили в свою игру больше энергии, чем мы, и мы не можем с этим мириться. Нам нужно стараться изо всех сил. Нам нужно прибавить во всех отношениях. Сезон только начался. В прошлом сезоне было то же самое, нас окружала шумиха, но мы финишировали третьими", — сообщил Кунья Sky Sports.