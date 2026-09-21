Кэррик: "Плохая серия всегда когда-нибудь должна была случиться"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его команда все равно когда-нибудь должна была столкнуться с плохой серией результатов.

Накануне "Юнайтед" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до трех матчей кряду, сыграв в гостях у "Фулхэма" вничью 1:1.



Это первый серьезный спад у "Юнайтед" с момента прихода Кэррика на тренерский мостик в январе, однако Майкл не унывает, чувствуя, что в данный период его команде просто не везет.



"Плохая серия всегда когда-нибудь должна была случиться. С "Эвертоном" был удар с 23 метров в верхний угол, с "Сити" это был не гол, сегодня был автогол. Такое случается. Все решили очень маленькие детали, которые оказались против нас. Я знаю, что мы можем действовать лучше. Нам нужно действовать лучше. В то же время я не расстроен — мы показали кое-какие хорошие признаки", — цитирует Кэррика Evening Standard.