Шешко снова беспокоит голень

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик подтвердил, что у нападающего Беньямина Шешко снова обострились проблемы с голенью.

23-летний Шешко неожиданно оказался вне заявки "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в воскресенье (1:1).



И хотя о рецидиве говорить преждевременно, Шешко вновь испытывает проблемы с голенью, из-за проблем с которой он отсутствовал более трех месяцев. Соответствующую травму Беньямин получил еще в начале мая, пропустив все предсезонные матчи "Юнайтед" и вернувшись к полноценным тренировкам только в середине августа.



"У него возникла боль в голени. Мы пока не уверены насчет него. Он испытывал некоторую боль после предыдущего матча. Мы изучаем его состояние. На матч сегодня он определенно не готов", — цитирует Кэррика Evening Standard.