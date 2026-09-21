Ковачич хочет уйти из "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич настроен на смену клуба в зимнее трансферное окно.
Ковачич был основным игроком "Сити" на протяжении двух своих первых сезонов после перехода из "Челси" за 30 миллионов фунтов в 2023 году, но большую часть прошлой кампании пропустил из-за травмы лодыжки.
Летом в "Сити" сменился главный тренер, и Ковачич, будучи здоровым, почти перестал играть. 32-летний полузащитник отметился лишь двумя появлениями на замену в этом сезоне Премьер-Лиги.
В данный момент Ковачич проигрывает конкуренцию Эллиоту Андерсону, Аюбу Буадди и Энцо Фернандесу, на приглашение которых "Сити" потратил огромные деньги, и Матео не собирается с этим мириться.
Особенно Ковачича расстраивает тот факт, что перед стартом сезона главный тренер Энцо Мареска и спортивный директор Угу Виана обещали ему важную роль и регулярную игровую практику. Благодаря этим гарантиям от боссов "Сити" Матео отверг интерес из Турции, Саудовской Аравии и Италии.
Как сообщает хорватское издание Sportske Novosti, теперь Ковачич планирует уйти в январе, если к тому времени не начнет играть больше.
Добавим, контракт Ковачича с "Сити" рассчитан до следующего лета, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
21.09.2026 07:00
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Если перейдёт в условный Интер, еще гарантированно сыграет минимум ~200 матчей на элитном уровне с участьем в ЛЧ и возможностью выиграть даже что то серьёзное (например серию А). Как это сделал собственно Мхитариян, ему было ровно столько же лет (33), как будет Ковачичу в 2027. Так что, это идеальная схема которая продолжает работать стабильно без сбоев. Только в том случае, если ты еще не потерял интерес к игре, если потерял, то тебе по маршруту Канте (Аравия - Турция).
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