Ковачич хочет уйти из "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич настроен на смену клуба в зимнее трансферное окно.

Ковачич был основным игроком "Сити" на протяжении двух своих первых сезонов после перехода из "Челси" за 30 миллионов фунтов в 2023 году, но большую часть прошлой кампании пропустил из-за травмы лодыжки.



Летом в "Сити" сменился главный тренер, и Ковачич, будучи здоровым, почти перестал играть. 32-летний полузащитник отметился лишь двумя появлениями на замену в этом сезоне Премьер-Лиги.



В данный момент Ковачич проигрывает конкуренцию Эллиоту Андерсону, Аюбу Буадди и Энцо Фернандесу, на приглашение которых "Сити" потратил огромные деньги, и Матео не собирается с этим мириться.



Особенно Ковачича расстраивает тот факт, что перед стартом сезона главный тренер Энцо Мареска и спортивный директор Угу Виана обещали ему важную роль и регулярную игровую практику. Благодаря этим гарантиям от боссов "Сити" Матео отверг интерес из Турции, Саудовской Аравии и Италии.



Как сообщает хорватское издание Sportske Novosti, теперь Ковачич планирует уйти в январе, если к тому времени не начнет играть больше.



Добавим, контракт Ковачича с "Сити" рассчитан до следующего лета, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.