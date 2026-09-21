Невилл: "Кэррику нужно перестать защищать игроков МЮ"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкла Кэррика перестать защищать своих игроков после матча против "Фулхэма".

Накануне "Юнайтед" только на предпоследней минуте сумел уйти от поражения в гостях у "Фулхэма" (1:1), однако после этого матча Кэррик отказался критиковать своих игроков на публику.



Невилл же считает, что Кэррик напрасно защищает своих подопечных, которые, по мнению Невилла, просто не пожелали напрячься.



"Я еще никогда не видел, чтобы команда "Манчестер Юнайтед" так много ходила пешком. Майкл только что сказал, что с энергией команды все было в порядке".



"Майклу нужно перестать защищать их. Я понимаю, почему он защищает их. Он предан им, он хочет, чтобы игроки трудились ради него, и впереди еще долгий путь в этом сезоне".



"Обе команды были похожи. Я назвал их манекенами. Я еще никогда не видел, чтобы команда "Юнайтед" так много ходила пешком. Никакой бдительности, никакого энергичности, никакого "быть на чеку". Вы всегда должны быть на чеку".



"Им всегда не хватало двух-трех метров. Они просто ходили пешком, когда "Фулхэм" владел мячом. "Фулхэм" совершил 46 передач в первые пару минут перед своим первым ударом".



"Я не знаю, как много серий из 10+ передач совершил "Фулхэм" в этом матче, но международный перерыв наступает в подходящее время. Им нужно перегруппироваться".



"Я очень редко говорю, что команда не трудится упорно или недостаточно старается. Это высшая степень критики, что вы можете дать группе игроков".



"Я всегда очень осторожен, когда говорю такое, но в эти 15 минут второго тайма и в первые 60 минут в целом "Манчестер Юнайтед" был настоящим позором. Их игра с мячом никуда не годится".



"Конечно, Майкл говорит нечто другое, нежели он скажет в раздевалке. Это по-настоящему меня беспокоит. Люди будут задавать вопросы насчет него, но он знал это, когда брался за работу".



"В этом отношении никто не паникует и не подвергает Кэррика давлению, но если такая игра продолжится, он окажется в большой беде. Им нужно трудиться упорнее ради него", — сообщил Невилл Sky Sports.