Мареска: Слишком много голов. Я предпочитаю 1:0"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что доволен игрой своей команды против "Сандерленда", но расстроен тремя пропущенными голами.

В зрелищном матче Премьер-Лиги на "Этихад" в воскресенье "Сити" взял верх со счетом 5:3, благодаря чему стал единоличным лидером таблицы после пяти туров.



Мареска заранее сказал, что этот матч будет пока что самым тяжелым для "Сити" в этом сезоне, поэтому Энцо рад забрать все три очка.



"Я оказался прав насчет тяжелейшего матча".



"Повторюсь, очень хорошая команда, сильная, опасная. Мы нашли способ выиграть матч, и это важнее всего в данный момент".



"Мы слишком легко пропустили несколько голов, но мы только начали восемь недель назад. Все сыгранные нами матчи были очень разными, поэтому мы многому научились".



"Мы сыграли семь официальных матчей, и все они были разными. Это хорошо, потому что мы научились кое-чему в каждом из них. Здесь важно учиться — вам нужно учиться становиться лучше, и матч сегодня не был исключением, но мы нашли способ одержать победу".



"Было слишком много голов. Я предпочитаю 1:0, это гораздо лучше!"



"Я доволен игрой сегодня, потому что мы нашли способ одержать победу, но надеюсь, в следующий раз мы не пропустим трижды", — сообщил Мареска Sky Sports.