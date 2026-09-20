Кунья спас очко для "Юнайтед" против "Фулхэма"

Гол Матеуса Куньи на предпоследней минуте позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в выездном противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

Стартовый состав "дачников" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Ливерпуля".



На левый фланг обороны "красных дьяволов" вернулся выздоровевший Люк Шоу, заменив Патрика Доргу. Карлос Балеба впервые в сезоне попал в заявку, начав матч на лавке запасных.



"Юнайтед" начал матч первым номером и едва не открыл счет на 10-й минуте. Лисандро Мартинес нанес крученый удар с дистанции, однако голкипер "Фулхэма" Бернд Лено спас свою команду.



На 24-й минуте уже Диогу Далот попытался пробить с дистанции, но не попал в створ. А в следующей атаке Матеус Кунья выцарапал мяч почти на лицевой линии и отпасовал назад на Бруну Фернандеша, который нанес удар в штангу.



На 27-й минуте свой первый момент создали хозяева. Джош Кинг бил в касание после передачи Алекса Ивоби с левого фланга, однако удар у него не получился, и мяч достался Сенне Ламменсу.



Спустя пару минут Ламменс еще раз вступил в игру, и Сенне пришлось серьезно напрячься, чтобы отразить дальний удар Сандера Берге.



Команды продолжали обмениваться моментами, не задерживаясь в центре поля. Вскоре Кунья слегка не попал в створ, в ответ на что Кинг пытался поразить ворота "Юнайтед" с острого угла, но Ламменс ногой отбил мяч.



Во втором тайме игра потускнела, голевые моменты не возникали. Так продолжалось до 63-й минуты, когда Ламменс отразил перед собой удар Калвина Бэсси, а Мартинес совершил автогол — 1:0.



На 67-й минуте "дьяволы" могли сравнять счет, однако Лено отразил обводящий удар Бриана Мбемо в касание с подступов к штрафной площади.



Пропустив, гости устроили навал. И хотя явных моментов не возникало, на 89-й минуте счет стал равным. Кунья пробил с дистанции, а рикошет от Хуго Ларссона не оставил Лено шансов на спасение — 1:1.



Первый тайм получился очень зрелищным, несмотря на отсутствие голов, и по-настоящему порадовал зрителей, но вряд ли — тренеров. После перерыва обе команды остепенились, и одна роковая ошибка едва не обернулась для "Юнайтед" поражением, но это, наверное, не было бы справедливо.



"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче