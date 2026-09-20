Кунья спас очко для "Юнайтед" против "Фулхэма"
Гол Матеуса Куньи на предпоследней минуте позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в выездном противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.
Стартовый состав "дачников" не изменился по сравнению с безголевым матчем против "Ливерпуля".
На левый фланг обороны "красных дьяволов" вернулся выздоровевший Люк Шоу, заменив Патрика Доргу. Карлос Балеба впервые в сезоне попал в заявку, начав матч на лавке запасных.
"Юнайтед" начал матч первым номером и едва не открыл счет на 10-й минуте. Лисандро Мартинес нанес крученый удар с дистанции, однако голкипер "Фулхэма" Бернд Лено спас свою команду.
На 24-й минуте уже Диогу Далот попытался пробить с дистанции, но не попал в створ. А в следующей атаке Матеус Кунья выцарапал мяч почти на лицевой линии и отпасовал назад на Бруну Фернандеша, который нанес удар в штангу.
На 27-й минуте свой первый момент создали хозяева. Джош Кинг бил в касание после передачи Алекса Ивоби с левого фланга, однако удар у него не получился, и мяч достался Сенне Ламменсу.
Спустя пару минут Ламменс еще раз вступил в игру, и Сенне пришлось серьезно напрячься, чтобы отразить дальний удар Сандера Берге.
Команды продолжали обмениваться моментами, не задерживаясь в центре поля. Вскоре Кунья слегка не попал в створ, в ответ на что Кинг пытался поразить ворота "Юнайтед" с острого угла, но Ламменс ногой отбил мяч.
Во втором тайме игра потускнела, голевые моменты не возникали. Так продолжалось до 63-й минуты, когда Ламменс отразил перед собой удар Калвина Бэсси, а Мартинес совершил автогол — 1:0.
На 67-й минуте "дьяволы" могли сравнять счет, однако Лено отразил обводящий удар Бриана Мбемо в касание с подступов к штрафной площади.
Пропустив, гости устроили навал. И хотя явных моментов не возникало, на 89-й минуте счет стал равным. Кунья пробил с дистанции, а рикошет от Хуго Ларссона не оставил Лено шансов на спасение — 1:1.
Первый тайм получился очень зрелищным, несмотря на отсутствие голов, и по-настоящему порадовал зрителей, но вряд ли — тренеров. После перерыва обе команды остепенились, и одна роковая ошибка едва не обернулась для "Юнайтед" поражением, но это, наверное, не было бы справедливо.
"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
20.09.2026 20:25
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Последние комментарии:
удачи футбольному клубу "псж" в борьбе с заднеприводным злом.
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У МЮ пять очей за пять игр, в среднем- очко за игру
Членси на своём 10-м , стабильность, хулио..
Шити молодцы
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29 ударов 6 в створ, ммм, топовая атака канешн.
Решфорд - не уровень
Шоу - не уровень
Без Мартинеза позиционка не работает
Зиркзее ок для позиционки, Бруну не ок если он в пз, а не в атаке
С Куньей в центре пора заканчивать.
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Ладно запишем шо на все 10 уххехехехе
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Самый прикол что мушные пидарасы на ретклифах будут тянуть с пинком каллика до последнего, уе6ища лесные
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Действительно что спас ОЧКО...а то мумушня савсем в дырявых превратились бы!
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Михаил, а вам когда туз драли в хрущевке питерской, сколько было представителей мю?
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10 Челси 5 7
Источник: https://fapl.ru/
лохи по жизни на своем законном месте
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Интересно как завтра утром, примерно в 8утра, фатима прокомметирует этот результат....
Ждем анализ от фатимы завтра утричком. Ох чую хуями будет крыть каррика и топовый состав мю с топовым решвордом магваером и шоу в 2026
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Составу МЮ не хватает класса, а фактор Фернандеша, бывший ключевым в прошлом сезоне, в этом пока не работает. Кэп устал)
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Слив Каррика продолжается. Одно очко за матч - график аутсайдера.
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Т.е. мю по факту может играть в футбол, а не отдавать мяч сопернику и надеятся на контры?
Последняя 5ти минутка топовая от мю.
Жаль что до этого каррик решил не играть в футбол, а наблюдать на что способен фулхем.
Ваще это все итак было очевидно перед сезоном. Ни один британский тренер нихкра не показывает на острове ахулиард лет. С какого хера это делать челику, который провалился в мидлсбро?!) день сурка в мю. Не удивлюсь, ечли реально пойдут опять за типо топ тренером а по факту уже спекшимся, типо покетины или конте. Хотя с конте это даже забавно будет, опять на 3 4 3 переходить)
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Кунья спас очко МЮ, но не спас очко нарейки.
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