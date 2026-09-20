Ван Дейк: "Жаке провел очень хороший матч"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк высоко оценил игру своего партнера по центру обороны Жереми Жаке против "Борнмута".

В воскресенье Жаке помог "Ливерпулю" одержать победу 0:1 над "Борнмутом" и оформить свой третий подряд "клин-шит" в Премьер-Лиге.



Именно Жаке был признан лучшим игроком матча на "Виталити", однако Ван Дейк призывает не терять голову от игры 21-летнего француза.



"Он показал уже много хороших вещей в этом сезоне. Он все еще молод, все еще должен многому научиться и многое сделать. Поэтому давайте все мы будем сохранять спокойствие".



"Он провел очень хороший матч и пока что очень хорошо проводит сезон. Пускай так будет и дальше".



"Это была важная победа на сложном стадионе. Здесь они делают вашу жизнь очень некомфортной".



"Поле было очень сухим сегодня, и нам требовалось действовать очень точно и хорошо в индивидуальных единоборствах. Временами мы могли быть гораздо, гораздо лучше. Мы возвращаемся домой с тремя очками и "клин-шитом", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.