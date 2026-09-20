Ираола недоволен, как "Ливерпуль" начал матч с "Борнмутом"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола недоволен тем, как его команда начала матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

В воскресенье "Ливерпуль" прервал девятимесячную серию "Борнмута" без домашних поражений, одержав победу 0:1 благодаря голу Александера Исака в середине второго тайма.



Ираола чувствует, что "Ливерпуль" воспользовался усталостью соперника, тогда как в начале матча "вишенки" переигрывали новую команду своего бывшего наставника.



"Разумеется, я доволен результатом. Я знаю, что это сложное место для выездов, здесь очень сложно набрать три очка".



"Мы смогли убедиться насчет этого в первые 20 минут матча, когда мы не дотягивали до уровня игры соперника. Это дорого нам стоило, хотя заканчивали первый тайм мы лучше".



"Во втором тайме мы сыграли лучше. Но такого рода начало матча создало для нас трудности, хотя я не удивлен, потому что мы знали, что это за место".



"Чуть позже мы смогли увидеть, что "Борнмут" начал уставать, и во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру. Мы даже имели возможности прикончить интригу, но второй гол не забили".



"Но эта первая часть матча, когда мы не выигрывали единоборства и подборы, когда соперник играл в таком темпе... Вам нужно соответствовать их уровню", — цитирует Ираолу Sky Sports.