"Сити" взял верх в перестрелке с "Сандерлендом"
"Манчестер Сити" взял верх в захватывающей перестрелке с "Сандерлендом" — 5:3.
Относительно дерби Манчестера в прошлый уикенд "горожане" недосчитались дисквалифицированного Фила Фодена, чье место в стартовом составе занял Илиман Ндиайе.
В стартовый состав "черных котов" по сравнению с матчем Лиги Европы против АЗ влились Тома Менье, Дэн Баллард, Даянн Метаили, Нильсон Ангуло и Брайан Бробби.
Гости неплохо начали матч, но уже на девятой минуте пропустили. Исполняя штрафной с правого фланга, Энцо Фернандес неожиданно для всех пробил в ближний верхний угол — 1:0.
Однако уже на 12-й минуте "Сандерленд" ответил. Энцо Ле Фе сделал хирургическую передачу между двух защитников, а открывшийся за ними Брайан Бробби обработал мяч и направил его в угол ворот — 1:1.
Далее "Сити" принялся подвергать соперника давлению, хотя и без особой остроты. Но это себя оправдало, потому что на 29-й минуте "коты" ошиблись при выходе из обороны. Эрлингу Холанду и Антуану Семеньо пробить из пределов штрафной не позволили, однако Райан Шерки смог создать себе пространство и нанести удар — 2:1.
Как и в первом случае, ответ гостей не заставил себя ждать. Бробби отправил мяч уже в пустые ворота после того, как отпасовавший на него Тома Менье избежал офсайда и открылся на правом краю штрафной — 2:2.
Последнее слово в первом тайме осталось за хозяевами. На 43-й минуте Семеньо подкараулил удачный отскок внутри штрафной и незамедлительно пробил — 3:2.
До перерыва также мог отличиться Холанд, однако Эрлинг, завершая быструю комбинацию своей команды ударом в касание, не попал по воротам.
На 57-й минуте разница в счете стала комфортной для "Сити". Двое защитников "Сандерленда" не поняли друг друга, пытаясь прервать передачу Шерки из центрального круга, в результате чего мяч отскочил к Семеньо внутри штрафной, и Антуан пробил в касание — 4:2.
Прошло две минуты, и "коты" вернулись в игру. Гранит Джака выполнил заброс в штрафную, Ангуло сбросил мяч на Бробби, и тот поразил пустые ворота с близкого расстояния — 4:3.
Гости воодушевились, подвергли соперника давлению и вскоре создали пару хороших возможностей сравнять счет. Однажды хозяев спас Рубен Диаш, вынеся мяч с линии ворот.
"Горожанам" пришлось много обороняться в концовке, но на 81-й минуте им удалось уколоть соперника. Холанд замкнул прострел Йошко Гвардиола вдоль ворот, а зафиксированный лайнсменом офсайд не был подтвержден VAR — 5:3.
В остатке матча "коты" успели отметиться попаданием в штангу, а также один раз напрягли Джанлуиджи Доннарумму, чем и ограничились.
Как Энцо Мареска и опасался, матч получился тяжелым для "Сити". Редкой гостевой команде удается забить три гола на "Этихад", поэтому "Сандерленд" заслуживает похвалы, несмотря на поражение и пять пропущенных голов.
"Манчестер Сити" — "Сандерленд". Отчет о матче
20.09.2026 18:00
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Последние комментарии:
Ерсеин, ты как там?
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Как же матрасы ебут.
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Тем временем сучки Атлетико, во главе с Жозе делают свое дело.
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А главный пенсо нытик всё спорит у кого состав круче, у обезьянника из-под лондонского моста или у легендарного Ливерпуля, и сравнивает соперников пытаясь найти оправдания говно игре этого обезьянника)))
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1 Манчестер Сити 5 15
На Троне!!!
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20.09.2026 17:01 #
nishanbaev
9 Челси 5 7
10 Ливерпуль 4 6
Источник: https://fapl.ru/posts/124577/?c=1#c8219397
Местные обрыганы-русофобы и хейтеры Ливерпуля по совместительству, как обычно, ссут себе в ебала. У них это уже в крови, прям не оторвать от этого занятия.
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У Ливерпуля третий сухарь подряд в АПЛ. Даже в мутный период перестройки и отсутствии более менее стройной игры, когда новый тренер только пытается ставить игру и пробует разные варианты, команда штампует результат и очки. Вот что значит настоящий топ клуб!
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Бробби хорош, похож на праймового Лукаку. Но два гола в пустые ворота, оборона Ман Сити - решето.
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Ираола хуже Слота что ли
я чет в нем сомневаться начал
Как можно одновременно выпускать Коляна и Гакпо ? Коляна на замену
выпускай Муньоса, Фрица оставь. Собу 10 м Грава и Мака в опорку
все элементарно е6ани стос
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КОРОЛИ!!!
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Какая вонь,
Какая вооонь.
Пенсы нюхают жопу
Десятый сезон.
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