"Сити" взял верх в перестрелке с "Сандерлендом"

Антуан Семеньо "Манчестер Сити" взял верх в захватывающей перестрелке с "Сандерлендом" — 5:3.

Относительно дерби Манчестера в прошлый уикенд "горожане" недосчитались дисквалифицированного Фила Фодена, чье место в стартовом составе занял Илиман Ндиайе.

В стартовый состав "черных котов" по сравнению с матчем Лиги Европы против АЗ влились Тома Менье, Дэн Баллард, Даянн Метаили, Нильсон Ангуло и Брайан Бробби.

Гости неплохо начали матч, но уже на девятой минуте пропустили. Исполняя штрафной с правого фланга, Энцо Фернандес неожиданно для всех пробил в ближний верхний угол — 1:0.

Однако уже на 12-й минуте "Сандерленд" ответил. Энцо Ле Фе сделал хирургическую передачу между двух защитников, а открывшийся за ними Брайан Бробби обработал мяч и направил его в угол ворот — 1:1.

Далее "Сити" принялся подвергать соперника давлению, хотя и без особой остроты. Но это себя оправдало, потому что на 29-й минуте "коты" ошиблись при выходе из обороны. Эрлингу Холанду и Антуану Семеньо пробить из пределов штрафной не позволили, однако Райан Шерки смог создать себе пространство и нанести удар — 2:1.

Как и в первом случае, ответ гостей не заставил себя ждать. Бробби отправил мяч уже в пустые ворота после того, как отпасовавший на него Тома Менье избежал офсайда и открылся на правом краю штрафной — 2:2.

Последнее слово в первом тайме осталось за хозяевами. На 43-й минуте Семеньо подкараулил удачный отскок внутри штрафной и незамедлительно пробил — 3:2.

До перерыва также мог отличиться Холанд, однако Эрлинг, завершая быструю комбинацию своей команды ударом в касание, не попал по воротам.

На 57-й минуте разница в счете стала комфортной для "Сити". Двое защитников "Сандерленда" не поняли друг друга, пытаясь прервать передачу Шерки из центрального круга, в результате чего мяч отскочил к Семеньо внутри штрафной, и Антуан пробил в касание — 4:2.

Прошло две минуты, и "коты" вернулись в игру. Гранит Джака выполнил заброс в штрафную, Ангуло сбросил мяч на Бробби, и тот поразил пустые ворота с близкого расстояния — 4:3.

Гости воодушевились, подвергли соперника давлению и вскоре создали пару хороших возможностей сравнять счет. Однажды хозяев спас Рубен Диаш, вынеся мяч с линии ворот.

"Горожанам" пришлось много обороняться в концовке, но на 81-й минуте им удалось уколоть соперника. Холанд замкнул прострел Йошко Гвардиола вдоль ворот, а зафиксированный лайнсменом офсайд не был подтвержден VAR — 5:3.

В остатке матча "коты" успели отметиться попаданием в штангу, а также один раз напрягли Джанлуиджи Доннарумму, чем и ограничились.

Как Энцо Мареска и опасался, матч получился тяжелым для "Сити". Редкой гостевой команде удается забить три гола на "Этихад", поэтому "Сандерленд" заслуживает похвалы, несмотря на поражение и пять пропущенных голов.

"Манчестер Сити" — "Сандерленд". Отчет о матче





Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2026 18:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 20.09.2026 18:43 # kukuruzko
    Ерсеин, ты как там?

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  2. ersain-dakarimov 20.09.2026 18:43 # ersain-dakarimov
    Как же матрасы ебут.

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  3. akado 20.09.2026 18:39 # akado
    Тем временем сучки Атлетико, во главе с Жозе делают свое дело.

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  4. sausage 20.09.2026 18:32 # sausage
    А главный пенсо нытик всё спорит у кого состав круче, у обезьянника из-под лондонского моста или у легендарного Ливерпуля, и сравнивает соперников пытаясь найти оправдания говно игре этого обезьянника)))

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  5. nishanbaev 20.09.2026 18:28 # nishanbaev
    1 Манчестер Сити 5 15

    На Троне!!!

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  6. sausage 20.09.2026 18:23 # sausage
    20.09.2026 17:01 #
    nishanbaev

    9 Челси 5 7
    10 Ливерпуль 4 6

    Источник: https://fapl.ru/posts/124577/?c=1#c8219397

    Местные обрыганы-русофобы и хейтеры Ливерпуля по совместительству, как обычно, ссут себе в ебала. У них это уже в крови, прям не оторвать от этого занятия.

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  7. sausage 20.09.2026 18:20 # sausage
    У Ливерпуля третий сухарь подряд в АПЛ. Даже в мутный период перестройки и отсутствии более менее стройной игры, когда новый тренер только пытается ставить игру и пробует разные варианты, команда штампует результат и очки. Вот что значит настоящий топ клуб!

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  8. brown-ale 20.09.2026 18:09 # brown-ale
    Бробби хорош, похож на праймового Лукаку. Но два гола в пустые ворота, оборона Ман Сити - решето.

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  9. v-0987654321 20.09.2026 18:05 # v-0987654321
    Ираола хуже Слота что ли

    я чет в нем сомневаться начал

    Как можно одновременно выпускать Коляна и Гакпо ? Коляна на замену

    выпускай Муньоса, Фрица оставь. Собу 10 м Грава и Мака в опорку

    все элементарно е6ани стос

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  10. kukuruzko 20.09.2026 18:04 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  11. van-dijk 20.09.2026 18:04 # van-dijk
    Какая вонь,
    Какая вооонь.
    Пенсы нюхают жопу
    Десятый сезон.

    (ответить)

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