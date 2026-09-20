"Сити" взял верх в перестрелке с "Сандерлендом"

"Манчестер Сити" взял верх в захватывающей перестрелке с "Сандерлендом" — 5:3.

Относительно дерби Манчестера в прошлый уикенд "горожане" недосчитались дисквалифицированного Фила Фодена, чье место в стартовом составе занял Илиман Ндиайе.



В стартовый состав "черных котов" по сравнению с матчем Лиги Европы против АЗ влились Тома Менье, Дэн Баллард, Даянн Метаили, Нильсон Ангуло и Брайан Бробби.



Гости неплохо начали матч, но уже на девятой минуте пропустили. Исполняя штрафной с правого фланга, Энцо Фернандес неожиданно для всех пробил в ближний верхний угол — 1:0.



Однако уже на 12-й минуте "Сандерленд" ответил. Энцо Ле Фе сделал хирургическую передачу между двух защитников, а открывшийся за ними Брайан Бробби обработал мяч и направил его в угол ворот — 1:1.



Далее "Сити" принялся подвергать соперника давлению, хотя и без особой остроты. Но это себя оправдало, потому что на 29-й минуте "коты" ошиблись при выходе из обороны. Эрлингу Холанду и Антуану Семеньо пробить из пределов штрафной не позволили, однако Райан Шерки смог создать себе пространство и нанести удар — 2:1.



Как и в первом случае, ответ гостей не заставил себя ждать. Бробби отправил мяч уже в пустые ворота после того, как отпасовавший на него Тома Менье избежал офсайда и открылся на правом краю штрафной — 2:2.



Последнее слово в первом тайме осталось за хозяевами. На 43-й минуте Семеньо подкараулил удачный отскок внутри штрафной и незамедлительно пробил — 3:2.



До перерыва также мог отличиться Холанд, однако Эрлинг, завершая быструю комбинацию своей команды ударом в касание, не попал по воротам.



На 57-й минуте разница в счете стала комфортной для "Сити". Двое защитников "Сандерленда" не поняли друг друга, пытаясь прервать передачу Шерки из центрального круга, в результате чего мяч отскочил к Семеньо внутри штрафной, и Антуан пробил в касание — 4:2.



Прошло две минуты, и "коты" вернулись в игру. Гранит Джака выполнил заброс в штрафную, Ангуло сбросил мяч на Бробби, и тот поразил пустые ворота с близкого расстояния — 4:3.



Гости воодушевились, подвергли соперника давлению и вскоре создали пару хороших возможностей сравнять счет. Однажды хозяев спас Рубен Диаш, вынеся мяч с линии ворот.



"Горожанам" пришлось много обороняться в концовке, но на 81-й минуте им удалось уколоть соперника. Холанд замкнул прострел Йошко Гвардиола вдоль ворот, а зафиксированный лайнсменом офсайд не был подтвержден VAR — 5:3.



В остатке матча "коты" успели отметиться попаданием в штангу, а также один раз напрягли Джанлуиджи Доннарумму, чем и ограничились.



Как Энцо Мареска и опасался, матч получился тяжелым для "Сити". Редкой гостевой команде удается забить три гола на "Этихад", поэтому "Сандерленд" заслуживает похвалы, несмотря на поражение и пять пропущенных голов.



"Манчестер Сити" — "Сандерленд". Отчет о матче