Исак принес "Ливерпулю" победу над "Борнмутом"

Александер Исак Гол Александера Исака обеспечил "Ливерпулю" победу 0:1 в гостях у "Борнмута".

Получившего травму против "Реал Сосьедад" в Лиге Европы Джастина Клюйверта в стартовом составе "вишенок" заменил Райан Кристи.

В стартовый состав "красных" вернулись Милош Керкез, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо, заменив Костаса Цимикаса, Райана Гравенберха и Виктора Муньоса.

"Борнмут" уверенно начал матч и на 18-й минуте создал первый голевой момент. Эванилсон пробивал пяткой, однако Алиссон не пустил мяч в ближний угол своих ворот.

"Вишенки" и дальше смотрелись предпочтительнее, и единственным попаданием "Ливерпуля" в створ в первом тайме стал срикошетивший удар Брадли Барколя.

И хотя на то не было особых предпосылок, вскоре после начала второго тайма гости открыли счет. Флориан Вирц не смог замкнуть прострел Коди Гакпо с правого фланга, зато поблизости оказался Александер Исак, который пробил с границы вратарской площади — 0:1.

Больше голов зрители не увидели. Игра "Борнмута" после перерыва притупилась, но и "Ливерпуль" не преуспел в создании моментов.

Судьбу матча решил единственный гол Исака, хотя в первом тайме "Борнмут" смотрелся даже лучше "Ливерпуля". Кто как не Андони Ираола должен был прервать беспроигрышную домашнюю серию "вишенок" в 2026 году.

"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче





Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2026 17:50

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  1. v-0987654321 20.09.2026 18:02 # v-0987654321
    Ираола хуже Слота что ли

    я чет в нем сомневаться начал

    Как можно одновременно выпускать Коляна и Гакпо ? Коляна на замену

    выпускай Муньоса, Фрица оставь. Собу 10 м Грава и Мака в опорку

    все элементарно е6ани стос

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  2. akado 20.09.2026 18:01 # akado
    Впервые за долгое время посмотрел матч Ливерпуля. Ну, что могу сказать, крепчает команда, даже Керкез уже выглядит человеком, на данный момент прогнозирую их выше Челси. У красных всё-таки есть топ-игроки, в отличие от синих, где можно назвать Кайседо с натяжкой, да и такой зависимости от конкретного игрока нет.

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  3. bangladesh 20.09.2026 17:57 # bangladesh
    трансляция реально дерьмище, рад за тиму, Гандони со скрипом идет, без поражений кста, по сравнению с прошлым сезоном - это уже прогресс

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  4. dexter 20.09.2026 17:57 # dexter
    Как же меня бесит картинка с Виталити Стэдиум, матч смотреть невозможно.

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  5. skychnie-oboi 20.09.2026 17:56 # skychnie-oboi
    Игры просто нет.
    Руки тренера нет...
    Игроки играю на лоу скилле - как при Слуте, который поехал на отдых но по телефону дает подсказки...
    Забили какую то рандомную парашу как середняк - который бодается за 8-9 место...Все таки фигура ТОП тренера имеет значение большое.

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  6. redwhitegun 20.09.2026 17:55 # redwhitegun
    Бробби нихуя шишка. И ему всего 24. На вид все 30.

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  7. largo-winch 20.09.2026 17:55 # largo-winch
    выключил ТВ, когда увидел камеру. ебать позор и это команда АПЛ, которая 10 лет играет тут
    могли бы нормальную реконструкцию стадиона провести
    Сити прекрасен

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  8. electric 20.09.2026 17:54 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  9. van-dijk 20.09.2026 17:53 # van-dijk
    Какая вонь,
    Какая вооонь.
    Пенсы нюхают жопу
    Десятый сезон.

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