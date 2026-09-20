Исак принес "Ливерпулю" победу над "Борнмутом"

Гол Александера Исака обеспечил "Ливерпулю" победу 0:1 в гостях у "Борнмута".

Получившего травму против "Реал Сосьедад" в Лиге Европы Джастина Клюйверта в стартовом составе "вишенок" заменил Райан Кристи.



В стартовый состав "красных" вернулись Милош Керкез, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо, заменив Костаса Цимикаса, Райана Гравенберха и Виктора Муньоса.



"Борнмут" уверенно начал матч и на 18-й минуте создал первый голевой момент. Эванилсон пробивал пяткой, однако Алиссон не пустил мяч в ближний угол своих ворот.



"Вишенки" и дальше смотрелись предпочтительнее, и единственным попаданием "Ливерпуля" в створ в первом тайме стал срикошетивший удар Брадли Барколя.



И хотя на то не было особых предпосылок, вскоре после начала второго тайма гости открыли счет. Флориан Вирц не смог замкнуть прострел Коди Гакпо с правого фланга, зато поблизости оказался Александер Исак, который пробил с границы вратарской площади — 0:1.



Больше голов зрители не увидели. Игра "Борнмута" после перерыва притупилась, но и "Ливерпуль" не преуспел в создании моментов.



Судьбу матча решил единственный гол Исака, хотя в первом тайме "Борнмут" смотрелся даже лучше "Ливерпуля". Кто как не Андони Ираола должен был прервать беспроигрышную домашнюю серию "вишенок" в 2026 году.



"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче