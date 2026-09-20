Исак принес "Ливерпулю" победу над "Борнмутом"
Гол Александера Исака обеспечил "Ливерпулю" победу 0:1 в гостях у "Борнмута".
Получившего травму против "Реал Сосьедад" в Лиге Европы Джастина Клюйверта в стартовом составе "вишенок" заменил Райан Кристи.
В стартовый состав "красных" вернулись Милош Керкез, Алексис Макаллистер и Коди Гакпо, заменив Костаса Цимикаса, Райана Гравенберха и Виктора Муньоса.
"Борнмут" уверенно начал матч и на 18-й минуте создал первый голевой момент. Эванилсон пробивал пяткой, однако Алиссон не пустил мяч в ближний угол своих ворот.
"Вишенки" и дальше смотрелись предпочтительнее, и единственным попаданием "Ливерпуля" в створ в первом тайме стал срикошетивший удар Брадли Барколя.
И хотя на то не было особых предпосылок, вскоре после начала второго тайма гости открыли счет. Флориан Вирц не смог замкнуть прострел Коди Гакпо с правого фланга, зато поблизости оказался Александер Исак, который пробил с границы вратарской площади — 0:1.
Больше голов зрители не увидели. Игра "Борнмута" после перерыва притупилась, но и "Ливерпуль" не преуспел в создании моментов.
Судьбу матча решил единственный гол Исака, хотя в первом тайме "Борнмут" смотрелся даже лучше "Ливерпуля". Кто как не Андони Ираола должен был прервать беспроигрышную домашнюю серию "вишенок" в 2026 году.
"Борнмут" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.09.2026 17:50
Просмотров: 804
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Ираола хуже Слота что ли
я чет в нем сомневаться начал
Как можно одновременно выпускать Коляна и Гакпо ? Коляна на замену
выпускай Муньоса, Фрица оставь. Собу 10 м Грава и Мака в опорку
все элементарно е6ани стос
(ответить)
Впервые за долгое время посмотрел матч Ливерпуля. Ну, что могу сказать, крепчает команда, даже Керкез уже выглядит человеком, на данный момент прогнозирую их выше Челси. У красных всё-таки есть топ-игроки, в отличие от синих, где можно назвать Кайседо с натяжкой, да и такой зависимости от конкретного игрока нет.
(ответить)
трансляция реально дерьмище, рад за тиму, Гандони со скрипом идет, без поражений кста, по сравнению с прошлым сезоном - это уже прогресс
(ответить)
Как же меня бесит картинка с Виталити Стэдиум, матч смотреть невозможно.
(ответить)
Игры просто нет.
Руки тренера нет...
Игроки играю на лоу скилле - как при Слуте, который поехал на отдых но по телефону дает подсказки...
Забили какую то рандомную парашу как середняк - который бодается за 8-9 место...Все таки фигура ТОП тренера имеет значение большое.
(ответить)
Бробби нихуя шишка. И ему всего 24. На вид все 30.
(ответить)
выключил ТВ, когда увидел камеру. ебать позор и это команда АПЛ, которая 10 лет играет тут
могли бы нормальную реконструкцию стадиона провести
Сити прекрасен
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Какая вонь,
Какая вооонь.
Пенсы нюхают жопу
Десятый сезон.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий