"Арсенал" интересуется Максимилианом Байером

"Арсенал" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Максимилиану Байеру.

"Арсенал" не сумел должным образом укрепить свою атаку минувшим летом, попрощавшись с Леандро Троссардом, Габриэлем Жезусом и Габриэлем Мартинелли и взамен купив только Христоса Цолиса.



Поэтому "Арсенал" продолжает искать варианты по укреплению проблемной зоны, и одним из игроков, вызывающих интерес у чемпионов Премьер-Лиги, является Байер.



По информации TEAMtalk, скауты "Арсенала" составили подробное досье на Байера и находятся под впечатлением от прогресса Максимилиана за последние 12 месяцев.



В этом сезоне "Арсенал" продолжает внимательно следить за 23-летним немцем, особенно с учетом того, что теперь за "Боруссию" выступает арендованный у "канониров" Итан Нванери.



Байер выступает за "Боруссию" после своего перехода из "Хоффенхайма" за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) в 2024 году, в течение этого времени забив 20 голов и отдав 14 результативных передач.



Байер заслужил репутацию умного и универсального игрока, и по манере игры Максимилиана часто сравниваю с его соотечественником Каем Хаверцем, выступающим как раз за "Арсенал".