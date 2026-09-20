"Арсенал" интересуется Максимилианом Байером
"Арсенал" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Максимилиану Байеру.
"Арсенал" не сумел должным образом укрепить свою атаку минувшим летом, попрощавшись с Леандро Троссардом, Габриэлем Жезусом и Габриэлем Мартинелли и взамен купив только Христоса Цолиса.
Поэтому "Арсенал" продолжает искать варианты по укреплению проблемной зоны, и одним из игроков, вызывающих интерес у чемпионов Премьер-Лиги, является Байер.
По информации TEAMtalk, скауты "Арсенала" составили подробное досье на Байера и находятся под впечатлением от прогресса Максимилиана за последние 12 месяцев.
В этом сезоне "Арсенал" продолжает внимательно следить за 23-летним немцем, особенно с учетом того, что теперь за "Боруссию" выступает арендованный у "канониров" Итан Нванери.
Байер выступает за "Боруссию" после своего перехода из "Хоффенхайма" за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов) в 2024 году, в течение этого времени забив 20 голов и отдав 14 результативных передач.
Байер заслужил репутацию умного и универсального игрока, и по манере игры Максимилиана часто сравниваю с его соотечественником Каем Хаверцем, выступающим как раз за "Арсенал".
20.09.2026 17:00
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