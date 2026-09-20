Шешко, вероятно, не сыграет за "Юнайтед" против "Фулхэма"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко, вероятно, пропустит матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в воскресенье.

По информации talkSPORT, Шешко не был замечен среди игроков "Юнайтед", которые в субботу садились на поезд в Лондон.



Потеря Шешко стала бы большим ударом по "Юнайтед", потому что Беньямин и так недавно вернулся в строй после травмы, и с 23-летним словенцем связывались большие ожидания.



Шешко выходил в стартовом составе на матч "Юнайтед" против "Брайтона" в минувшую среду, но во всех четырех первых поединках Премьер-Лиги Беньямин довольствовался появлениями на замену.