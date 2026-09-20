Извинения судейского корпуса "мало что значат" для Кэррика
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что для него не имеют большого значения извинения судейского корпуса после дерби Манчестера.
Напомним, после поражения 0:1 от "Манчестер Сити" судейский корпус признал, что гол Эрлинга Холанда был засчитан ошибочно, и "Юнайтед" были принесены соответствующие извинения.
Однако результат остался в силе, поэтому Кэррик просто надеется, что в будущем баланс ошибок за и против "Юнайтед" будет восстановлен.
"Слушайте, разово такие вещи могут происходить. В данном случае это был довольно большой раз. Не думаю, что мне нужно перебарщивать. Да, конечно, я верю в VAR. Вопрос в том, как работает система и как мы ее используем, поэтому извинения мало что значат".
"Я ценю это и уважаю их за то, что они подняли руки и сказали: "Мы ошиблись". Такое случается. Что бы ни случилось в будущем, нужно уметь с этим справляться. Возможно, после этого мы столкнемся с одним-двумя решениям, которые уравновесят это. Проценты или закон средних чисел, что-то вроде этого", — цитирует Кэррика Daily Mirror.
20.09.2026 15:00
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