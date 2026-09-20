"Арсенал" хочет купить Эндрика в январе

"Арсенал" заинтересован в приобретении нападающего испанского "Реала" Эндрика в зимнее трансферное окно.

Эндрика связывали с уходом из "Реала" еще минувшим летом, однако 20-летний бразилец остался в Мадриде, надеясь, что с возвращением Жозе Моуриньо на должность главного тренера у него прибавится игровой практики.



Пока надежды Эндрика не оправдались. В рамках Ла Лиги 20-летний бразилец отметился единственным появлением на замену, сыграв четыре минуты.



По информации TEAMtalk, уже в предстоящий международный перерыв представители Эндрика обсудят ситуацию своего клиента с "Реалом", и смена клуба в январе выглядит наиболее вероятным сценарием.



"Арсенал" уже проявляет интерес к Эндрику, надеясь с помощью бразильского юниора укрепить свою атаку, которая в летнее окно лишилась Леандро Троссарда, Габриэля Жезуса и Габриэля Мартинелли.