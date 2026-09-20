Гранды Премьер-Лиги следят за Тайриком Митчеллом

"Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в левом защитнике "Кристал Пэлас" Тайрике Митчелле.

Митчелл выступает за "Пэлас" после своего перехода из "Брентфорда" в 2020 году, сыграв важную роль в завоевании "орлами" Кубка Англии, Суперкубка Англии и трофея Лиги Конференций при Оливере Гласнере.



Однако сейчас у Митчелла идет последний год по контракту с "Пэлас", и следующим летом Тайрик может стать свободным агентом, что уже привлекло внимание со стороны грандов Премьер-Лиги, сообщает Football Insider.



Например, "Юнайтед" уже достаточно давно ищет конкурента для Люка Шоу на левом фланге обороны. Не все гладко с этой позицией и у "Ливерпуля" с "Челси", поэтому спекуляции насчет будущего Митчелла будут только нарастать.



При этом "Пэлас" еще сохраняет надежду склонить 27-летнего англичанина к новому контракту.