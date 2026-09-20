Ширер: "Рефери поступил правильно, не став удалять Райса"
Легенда английского футбола Алан Ширер считает, что рефери Даррен Инглэнд поступил правильно, не став удалять полузащитника "Арсенала" Деклана Райса против "Брайтона".
Накануне "Арсенал" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Брайтона", а в концовке этого матча Премьер-Лиги Райс грубо ответил полузащитнику соперника Малику Ялькуйе, ударив того по ногам.
Инглэнд показал Райсу только желтую карточку, и Ширер соглашается, что Деклан не заслуживал удаления.
"К тому моменту счет мог быть 6:0 или 7:0, и так Деклан Райс выплеснул свое разочарование. Ялькуйе слегка подтолкнул его, и я думаю, рефери разобрался здесь правильно".
"Он показал ему желтую карточку. Я не думаю, что это было слишком агрессивно, он не набросился на него, следовательно, как я думаю, рефери поступил правильно", — сообщил Ширер в эфире Match of the Day.
20.09.2026 12:00
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