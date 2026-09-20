5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 сентября, четырьмя поединками завершится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" еще не знает побед в этом сезоне Премьер-Лиги (3 ничьи, 1 поражение), хотя в каждом из четырех своих матчей вел в счете. У "Ливерпуля" два "клин-шита" в двух последних поединках чемпионата — больше, чем в 13 предыдущих (1). "Красные" лишь однажды не забивали в 18 своих встречах с "вишенками" в рамках Премьер-Лиги (всего 54 забитых гола).



"Борнмут" может обратиться к ротации после матча в Лиге Европы посреди недели. Тайлер Адамс под вопросом.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Джованни Леони, Конор Брэдли, Федерико Кьеза и Уго Экитике.



ЛИДС — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00



Восемь очков после четырех первых матчей — это лучший старт "Лидса" в сезоне Премьер-Лиги с 2001/02 (также 2 победы, 2 ничьи). "Кристал Пэлас" пропускал два гола или более в каждом из 10 последних поединков чемпионата. "Белые" выиграли четыре из шести последних домашних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге (2 поражения).



"Лидс" потерял с травмой мышечного характера вингера Харри Уилсона. Джо Родон и Матео Джозеф пока не готовы вернуться.



Трехматчевую дисквалификацию отбывает защитник "Пэлас" Аксель Дисаси, а Дин Хендерсон, Чади Риад и Жан-Филипп Матета травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — САНДЕРЛЕНД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" потерпел лишь два поражения в 30 последних матчах Премьер-Лиги (20 побед, 8 ничьих). "Сандерленд" забивал в каждом из восьми последних поединков чемпионата. "Горожане" ни разу не уступили в 14 домашних встречах с "черными котами" в рамках Премьер-Лиги (12 побед, 2 ничьи).



Полузащитник "Сити" Фил Фоден, удаленный в дерби Манчестера, все еще дисквалифицирован. Может вернуться в строй Жереми Доку.



"Сандерленд" по-прежнему вынужден обходиться без Хабиба Диарра и Ромейна Мандла, а Омар Альдерете под вопросом. Рейнилду Мандава дисквалифицирован.



ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30



В 2026 году "Фулхэму" не удавалось забить в 10 матчах Премьер-Лиге, и это худший показатель в дивизионе. В первых четырех турах "Манчестер Юнайтед" нанес 84 удара — больше любой другой команды. "Дачники" не выиграли ни одной из 10 последних домашних встреч с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 8 поражений).



Крайний защитник "Фулхэма" Кенни Тете отсутствует с подозрением на сотрясение. Также не поможет команде Том Кэрни, но может вернуться Райан Сессеньон.



"Юнайтед" проведет этот матч без травмированных Тома Хитона, Маттейса Де Лигта, Мануэля Угарте и Амада Диалло. Люк Шоу и Карлос Балеба могут поправиться вовремя.