"Ювентус" и "Атлетико" следят за Мадуэке

Итальянский "Ювентус" и испанский "Атлетико" заинтересованы в аренде вингера "Арсенала" Нони Мадуэке на вторую половину сезона.

На старте нового сезона Мадуэке испытывает острый дефицит игровых минут, в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь двумя появлениями на замену.



Ситуация Мадуэке, который в прошлом сезоне забил восемь голов и отдал три результативные передач в 43 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях, привлекла внимание ряда европейских грандов, включая "Ювентус" и "Атлетико", сообщает The Sun.



У Мадуэке остается еще четыре года по контракту с "Арсеналом", поэтому заинтересованные клубы помышляют лишь об аренде Нони — постоянный трансфер 24-летнего игрока сборной Англии выглядит для них слишком дорого.



И хотя до открытия трансферного окна остается еще несколько месяцев, спекуляции насчет возможного ухода Мадуэке из "Арсенала" будут набирать обороты, если ситуация Нони с игровым временем не улучшится.