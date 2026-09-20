Джеррард предупредил Габриэля насчет ухода из "Юнайтед"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард предупредил нападающего Джей-Джея Габриэля, что тот может совершить большую ошибку, покинув "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 15-летний Габриэль потребовал от "Юнайтед" прекратить свою регистрацию. По слухам, Джей-Джей собирается продолжить карьеру в Испанию, где в его услугах заинтересованы "Реал" и "Барселона".



Однако Джеррард не думает, что Габриэль сразу бы получил место в первой команде "Реала". Стивен возмущен окружением Джей-Джея, которое подталкивает вундеркинда к уходу из "Юнайтед".



"Дело не только в этой ситуации. Меня в целом пугает, что детей в футболе торопят и принуждают к карьерным решениям".



"Я не знаю деталей и подоплеки в этом конкретном случае с Джей-Джеем Габриэлем, но если вы посмотрите на это, то он и так в одном из крупнейших клубов в мире. У них есть история и традиции по воспитанию великолепных игроков".



"За кулисами в "Манчестер Юнайтед" с ним будут работать лучшие люди, у них английский тренер, английский ассистент, которые захотят — когда придет время, и когда они посчитают его готовым — наигрывать его в матчах".



"Дело не только в этой ситуации, а в футболе в целом. У этих талантов есть родители, есть агенты, есть внешние инфлюенсеры, которые заставляют их спешить, и это может повлиять на карьеру парня".



"Возьмем, к примеру, Жозе Моуриньо в "Реале". Даже если парень сейчас перейдет в "Реал", разве Жозе Моуриньо будет сразу наигрывать парня? Разве они заставят его наигрывать парня? Вы знаете этих элитных тренеров — они дают играть детям, когда те готовы приносить пользу команде".



"По моему мнению, нужно позаботиться о здоровье и благополучии парня, но "Манчестер Юнайтед" может дать ему это, они исторически это делают. Я не вижу повода для спешки, для паники".



"Я не знаю, что говорилось или обещалось за кулисами, но со стороны это дурно выглядит, что кто-то подталкивает, заставляет и торопит его. Я не думаю, что это как-либо поможет парню".



"Я являюсь большим врагом "Манчестер Юнайтед", но я наблюдаю за "Манчестер Юнайтед" со стороны, и там тренеры топ-уровня, специалисты топ-уровня. Я очень хорошо знаю Майкла Кэррика, и если этот парень готов, он будет играть", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.