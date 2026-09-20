Мареска: "Матч против "Сандерленда" будет нашим тяжелейшим в сезоне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что в воскресенье против "Сандерленда" его команду будет ждать пока что сложнейший матч в этом сезоне.

И хотя игра с "Сандерлендом" пройдет на "Этихад", Мареска остался под впечатлением от последних матчей "черных котов", в том числе против "Арсенала", когда "канониры" с немалым трудом вырвали победу.



"За последние два дня я посмотрел три или четыре их матча. Я уже знаю их".



"Я знаю, насколько они сильны, и у меня есть ощущение, что в воскресенье нам придется показать игру топ-уровня, чтобы одолеть их. Нам нужно быть на высоте для победы в матче".



"Я смотрел прямую трансляцию их игры против "Арсенала", а за последние два дня я пересмотрел тот матч еще раз. Если вы посмотрите, вы сможете понять, насколько они сильны. Лично мое мнение таково, что они не заслуживали проиграть тот матч".



"Их тренер очень, очень хорошо подготовил свою команду. Они уже достаточно давно вместе, поэтому вы можете видеть, чего они хотят делать с мячом и без мяча".



"Понаблюдав за ними, у меня сложилось впечатление, что в воскресенье будет наш тяжелейший матч со старта сезона".



"Если вы следите за ними, вы не испытываете удивления от того, как хорошо они играют, потому что вы знаете, насколько они хороши с мячом и без мяча, насколько они агрессивны и как много единоборств они выигрывают в каждом матче".



"Только подумайте об этом: эта команда вышла в Премьер-Лигу и сразу квалифицировалась в Европу. Это удивляет, но если вы следите за ними, вы не испытываете удивления, потому что знаете, насколько они хороши".



"Однако играть перед нашими болельщиками — это всегда нечто приятное и особенное. Играть здесь гораздо лучше, чем на выезде".



"Это важно, потому что в случае победы у нас будет на одну победу больше. Но, как я уже сказал, у меня есть ощущение, что матч против "Сандерленда" будет тяжелейшим матчем с момента, как мы начали сезон", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".