Мусульмане призвали Рэтклиффа покинуть "Юнайтед"

Объединение мусульманских болельщиков "Манчестер Юнайтед" призвало совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа уйти.

В феврале этого года заявив, что Великобритания была колонизирована мигрантами, в свежем интервью BBC Рэтклифф продолжил критиковать власти своей родины.



"Мы были величайшей империей в мире. У нас был замечательный народ. Мы выиграли две мировые войны. Мы хорошие, честные люди. Но, к сожалению, в данный момент Великобритания находится в упадке. Довольно сложно представить, как мы можем это остановить".



"Никому не хватает жесткости, чтобы справиться с проблемой миграции. Никому не хватает жесткости, чтобы справиться с проблемой пособий. Но кому-нибудь придется сделать это", — сообщил 73-летний бизнесмен, который базируется в Монако и не платит никаких налогов на в Великобритании.



Свежие высказывания Рэтклиффа особенно задели мусульман, которые поддерживают "Юнайтед".



Объединение Manchester United Muslim Supporters Club выпустило заявление, которое порицает высказывания Рэтклиффа и призывает сэра Джима уйти, раз совладелец клуба не понимает, что "разнообразие — это не слабость "Манчестер Юнайтед", а часть "Манчестер Юнайтед".