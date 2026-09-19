Премьер-Лига объяснила, почему Райс не был удален против "Брайтона"
Премьер-Лига объяснила, почему полузащитник Деклан Райс избежал удаления в матче против "Брайтона".
В субботу "Арсенал" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Брайтона", и в компенсированное время этого матча Райс повздорил с полузащитником соперника Маликом Ялькуйе.
Ялькуйе в корпус сыграл против Райса, в ответ на что Деклан догнал оппонента и врезал тому по ногам.
За свой поступок Райс получил от рефери только желтую карточку, хотя многие считают, что Деклана следовало удалить, а это в свою очередь повлекло бы трехматчевую дисквалификацию.
Как сообщает talkSPORT со ссылкой на Премьер-Лигу, этот эпизод был проверен системой VAR, и в видеостудии решили, что поступок Райса не отвечает критериям по умышленной грубости и может расцениваться лишь как капризное поведение.
Добавим, в случае красной карточки Райс был бы дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Лидса", "Ноттингем Форест" и "Эвертона" после международного перерыва.
19.09.2026 23:00
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Хахахах неумышленная грубость
Ахаха пидорасы е6ливые чот оруууу
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