Хюрцелер: "Против нас было ужасно играть"

Наставник "Брайтона" Фабиан Хюрцелер заявил, что его команда предстала ужасным соперником в матче против "Арсенала".

В субботу "Брайтон" одержал уверенную победу 3:0 над "Арсеналом", однако Хюрцелера порадовал не столько результат, сколько та манера, в которой "чайки" одолели чемпиона Премьер-Лиги.



"Победить действующих чемпионов и лучшую команду в Англии — это нечто особенное. Но особенное не из-за результата, а из-за игры. Парни показали реальную сплоченность и напористость".



"Против нас было ужасно играть, и это потому что мы делали базовые вещи правильно. В целом я очень доволен игрой".



"Думаю, мы заслужили победу. Игроки и персонал могут насладиться этим моментом, потому что они упорно трудились ради этого. Также важно, почему мы добились этого успеха, а мы добились его, потому что делали базовые вещи правильно и были великолепны в единоборствах", — цитирует Хюрцелера Sky Sports.