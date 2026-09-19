Артета: "Арсенал" не проявил уважения к игре"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обвинил своих игроков, что те "не проявили уважения к игре" в матче Премьер-Лиги против "Брайтона".

В субботу "Арсенал" потерпел свое первое поражение в новом сезоне и сделал это сокрушительно, ничем не ответив на три гола "Брайтона".



Артета с самого начала матча почувствовал, что "Брайтон" гораздо лучше настроился на игру, нежели "Арсенал", и теперь Микель надеется, что это станет уроком для его команды.



"Результат и игра очень расстраивают. "Брайтон" заслуживает полной похвалы за то, как они сыграли и как отнеслись к матчу".



"Они были на другом уровне относительно нас в базовых вещах. Они всегда были первыми на первых мячах, на отскоках и подборах, а дальше это стало отправной точкой".



"Кроме того, когда мы владели мячом, особенно на своей половине поля, мы действовали крайне слабо в плане техники, не проявили уважения к игре и игровым принципам, которые нужны против команды, желающей использовать персональный прессинг".



"Это никогда не дает вам возможности доминировать и контролировать игру в той манере, как вы хотите. А затем, когда мы имели большие моменты, мы не использовали их".



"Мы должны убедиться, что выучим урок, потому что это не может повториться".



"В игре было много моментов, когда шансы завладеть мячом были 50 на 50, и в большинстве случаев он доставался им. Иногда этому сопутствовали технические ошибки, которые ставили нас в действительно сложное положение, и нам нужно извлечь из этого урок".



"Это можно было почувствовать с первого вброса аута. Мы оказались в беде раз, два раза, три раза, и нам нужно было как можно скорее из этого выбраться. Это один из главных уроков, что нам нужно извлечь", — цитирует Артету Sky Sports.