"Арсенал" разгромно уступил "Брайтону"

"Арсенал" потерпел свое первое поражение в сезоне 2026/27, разгромно уступив в гостях у "Брайтона" — 3:0.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "чаек" получил Паскаль Стрейк.



У "канониров" с первых минут — также впервые в этой кампании английского первенства — появились Юрриен Тимбер и Бруно Гимараэс, заменив Бена Уайта и Майлса Льюис-Скелли.



"Брайтон" лучше начал матч, сразу нанес несколько ударов, а когда стало казаться, что "Арсенал" прибавляет, хозяева открыли счет. На 31-й минуте Паскаль Гросс свободно принял мяч на подступах к штрафной и пробил низом в ближний угол ворот — 1:0.



В концовке первого тайма команды обменялись голевыми моментами, но если Букайо Сака, завершая контратаку своей команды, лишь переправил мяч в руки голкипера, то Хараламбос Костулас пробил с дистанции не хуже Гросса — 2:0.



Вскоре после начала второго тайма "Арсенал", так и не сумев взбодриться, пропустил третий гол. Чема Андрес выпрыгнул выше все у дальней штанги и головой отправил мяч в ворота после подачи углового — 3:0.



В остатке матча "канониры" создали лишь один реальный момент, но Кай Хаверц, выйдя один на один, не смог переиграть голкипера. А вот "чайки" упустили целый ряд возможностей для четвертого гола.



"Арсенал" совершенно не был похож на себя с самого начала матча, тогда как "Брайтон" сыграл дерзко, даже не думая отсиживаться в обороне, и свою победу полностью заслужил.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче