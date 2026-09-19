"Арсенал" разгромно уступил "Брайтону"

Хараламбос Костулас "Арсенал" потерпел свое первое поражение в сезоне 2026/27, разгромно уступив в гостях у "Брайтона" — 3:0.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "чаек" получил Паскаль Стрейк.

У "канониров" с первых минут — также впервые в этой кампании английского первенства — появились Юрриен Тимбер и Бруно Гимараэс, заменив Бена Уайта и Майлса Льюис-Скелли.

"Брайтон" лучше начал матч, сразу нанес несколько ударов, а когда стало казаться, что "Арсенал" прибавляет, хозяева открыли счет. На 31-й минуте Паскаль Гросс свободно принял мяч на подступах к штрафной и пробил низом в ближний угол ворот — 1:0.

В концовке первого тайма команды обменялись голевыми моментами, но если Букайо Сака, завершая контратаку своей команды, лишь переправил мяч в руки голкипера, то Хараламбос Костулас пробил с дистанции не хуже Гросса — 2:0.

Вскоре после начала второго тайма "Арсенал", так и не сумев взбодриться, пропустил третий гол. Чема Андрес выпрыгнул выше все у дальней штанги и головой отправил мяч в ворота после подачи углового — 3:0.

В остатке матча "канониры" создали лишь один реальный момент, но Кай Хаверц, выйдя один на один, не смог переиграть голкипера. А вот "чайки" упустили целый ряд возможностей для четвертого гола.

"Арсенал" совершенно не был похож на себя с самого начала матча, тогда как "Брайтон" сыграл дерзко, даже не думая отсиживаться в обороне, и свою победу полностью заслужил.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче





Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2026 19:00

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Последние комментарии:




  1. boris-blade 19.09.2026 19:32 # boris-blade
    Что делал Гэбриэл в моментах первого и третьего гола? Красиво стряхнули на ггшек с углового.

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  2. sean-dyche18plus 19.09.2026 19:31 # sean-dyche18plus
    а ведь совсем сырой Императорси недавно е6ал а хвост и гриву этих чаек.что же будет дальше.Алонсиус.верим.

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  3. sean-dyche18plus 19.09.2026 19:30 # sean-dyche18plus
    Челси - это гордость Ландона. арсе0 - это позор Ландана. Вот и вся разница.

    (с) Микаэль Даштамиров

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  4. dembo 19.09.2026 19:27 # dembo
    Ниче , ждите матча с челси, там хаверц опять вспомнит что он футболист.

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  5. sean-dyche18plus 19.09.2026 19:27 # sean-dyche18plus
    гейсеноль= самый позорный чемпион в истории апл.

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  6. nishanbaev 19.09.2026 19:27 # nishanbaev
    Фанаты «Арсенала» призвали убрать Артету и массово покинули стадион

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  7. stalker2005 19.09.2026 19:22 # stalker2005
    Ебани чемпионы!!с возвращением на грешную землю!А то ваши ананистские фанаты уже до Марса поднялись!

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  8. meshuggah 19.09.2026 19:20 # meshuggah
    В прошлом году в финале эльче знатно вышвырнули гг

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  9. v-0987654321 19.09.2026 19:18 # v-0987654321
    Ишакси всех лондонских клубов заразила

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  10. nishanbaev 19.09.2026 19:15 # nishanbaev
    Единственный кого жалею, это братика кукурузку

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  11. meshuggah 19.09.2026 19:14 # meshuggah
    Вуахахах ахуеть чайки обоссали вротвыебаных

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  12. dembo 19.09.2026 19:13 # dembo
    Сладкие калонирские булочки не пробегали, кстати?

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  13. nishanbaev 19.09.2026 19:12 # nishanbaev
    19.09.2026 19:11 #
    quavo

    Можно тебе хуй посасать , как любишь
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/124567/?c=1

    (ответить)

  14. boris-blade 19.09.2026 19:11 # boris-blade
    19.09.2026 07:44 #
    gameboy

    Лучшее ТО, братишки
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/124552/?c=1#c8218783

    (ответить)

  15. sausage 19.09.2026 19:09 # sausage
    Ну а по факту подобные осечки бывают абсолютно у всех топ клубов, даже в праймовые сезоны. Раскладов это никак не меняет и далеко идущих выводов не напрашивается.

    (ответить)

  16. gidro-met 19.09.2026 19:09 # gidro-met
    Хах , АПЛочку просто решили взбодрить

    Резонансно

    Все смешалось в доме Облонских

    Конкуренция в первой десятке за первую 7-ку будет жоская судя по всему как и Баттл за выживание

    Чисто экшны , триллеры , драмы и даже комедии

    Челси пока бодрее всех из Лондона катает

    Чем мы и будем рады довольствоваться ))

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  17. nishanbaev 19.09.2026 19:09 # nishanbaev
    Баки полные CUM вместо кефали


    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Эшли Коул считает, что "Арсенал" способен пройти сезон без поражений

    Источник: https://fapl.ru/posts/124563/

    19.09.2026 18:07 #
    wilegend

    ща будет величайший камбэк е6ало к экрану суки
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    Источник: https://fapl.ru/posts/124564/

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  18. quavo 19.09.2026 19:08 # quavo
    А чего заголовок не в стиле «вышвырнул»
    Аааа , шалашовка питерская?

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  19. jabajaba 19.09.2026 19:08 # jabajaba
    фу нах гейсенал

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  20. andrey-afanasiev 19.09.2026 19:07 # andrey-afanasiev
    Бабца не знает кто выходил в старте и икспердит)

    19.09.2026 17:13 #
    sausage

    Норм тебе сны снятся, где Шакири в старте) Это у всех пенсов такие глюки?
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