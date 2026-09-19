"Арсенал" разгромно уступил "Брайтону"
"Арсенал" потерпел свое первое поражение в сезоне 2026/27, разгромно уступив в гостях у "Брайтона" — 3:0.
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "чаек" получил Паскаль Стрейк.
У "канониров" с первых минут — также впервые в этой кампании английского первенства — появились Юрриен Тимбер и Бруно Гимараэс, заменив Бена Уайта и Майлса Льюис-Скелли.
"Брайтон" лучше начал матч, сразу нанес несколько ударов, а когда стало казаться, что "Арсенал" прибавляет, хозяева открыли счет. На 31-й минуте Паскаль Гросс свободно принял мяч на подступах к штрафной и пробил низом в ближний угол ворот — 1:0.
В концовке первого тайма команды обменялись голевыми моментами, но если Букайо Сака, завершая контратаку своей команды, лишь переправил мяч в руки голкипера, то Хараламбос Костулас пробил с дистанции не хуже Гросса — 2:0.
Вскоре после начала второго тайма "Арсенал", так и не сумев взбодриться, пропустил третий гол. Чема Андрес выпрыгнул выше все у дальней штанги и головой отправил мяч в ворота после подачи углового — 3:0.
В остатке матча "канониры" создали лишь один реальный момент, но Кай Хаверц, выйдя один на один, не смог переиграть голкипера. А вот "чайки" упустили целый ряд возможностей для четвертого гола.
"Арсенал" совершенно не был похож на себя с самого начала матча, тогда как "Брайтон" сыграл дерзко, даже не думая отсиживаться в обороне, и свою победу полностью заслужил.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
19.09.2026 19:00
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Последние комментарии:
Что делал Гэбриэл в моментах первого и третьего гола? Красиво стряхнули на ггшек с углового.
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а ведь совсем сырой Императорси недавно е6ал а хвост и гриву этих чаек.что же будет дальше.Алонсиус.верим.
(ответить)
Челси - это гордость Ландона. арсе0 - это позор Ландана. Вот и вся разница.
(с) Микаэль Даштамиров
(ответить)
Ниче , ждите матча с челси, там хаверц опять вспомнит что он футболист.
(ответить)
гейсеноль= самый позорный чемпион в истории апл.
(ответить)
Фанаты «Арсенала» призвали убрать Артету и массово покинули стадион
(ответить)
Ебани чемпионы!!с возвращением на грешную землю!А то ваши ананистские фанаты уже до Марса поднялись!
(ответить)
В прошлом году в финале эльче знатно вышвырнули гг
(ответить)
Ишакси всех лондонских клубов заразила
(ответить)
Единственный кого жалею, это братика кукурузку
(ответить)
Вуахахах ахуеть чайки обоссали вротвыебаных
(ответить)
Сладкие калонирские булочки не пробегали, кстати?
(ответить)
19.09.2026 19:11 #
quavo
Можно тебе хуй посасать , как любишь
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/124567/?c=1
(ответить)
19.09.2026 07:44 #
gameboy
Лучшее ТО, братишки
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/124552/?c=1#c8218783
(ответить)
Ну а по факту подобные осечки бывают абсолютно у всех топ клубов, даже в праймовые сезоны. Раскладов это никак не меняет и далеко идущих выводов не напрашивается.
(ответить)
Хах , АПЛочку просто решили взбодрить
Резонансно
Все смешалось в доме Облонских
Конкуренция в первой десятке за первую 7-ку будет жоская судя по всему как и Баттл за выживание
Чисто экшны , триллеры , драмы и даже комедии
Челси пока бодрее всех из Лондона катает
Чем мы и будем рады довольствоваться ))
(ответить)
Баки полные CUM вместо кефали
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Эшли Коул считает, что "Арсенал" способен пройти сезон без поражений
Источник: https://fapl.ru/posts/124563/
19.09.2026 18:07 #
wilegend
ща будет величайший камбэк е6ало к экрану суки
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/124564/
(ответить)
А чего заголовок не в стиле «вышвырнул»
Аааа , шалашовка питерская?
(ответить)
фу нах гейсенал
(ответить)
Бабца не знает кто выходил в старте и икспердит)
19.09.2026 17:13 #
sausage
Норм тебе сны снятся, где Шакири в старте) Это у всех пенсов такие глюки?
(ответить)
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