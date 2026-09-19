Исак: "Переход в "Ливерпуль" был легким решением"
Нападающий Александер Исак заявил, что ему было легко решиться на переход в "Ливерпуль".
В сентябре 2025 "Ливерпуль" заплатил рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов "Ньюкаслу" за Исака. "Сороки" до последнего не хотели отпускать своего бомбардира, однако сам Александер уходил без каких-либо колебаний.
"Это было легкое решение. "Ливерпуль" — огромный клуб, и ты довольно ясно это понимаешь по всему, что связано с клубом".
"А также из-за амбиций клуба и стремления клуба заполучить меня. Это сыграло важную роль".
"Был ли момент в прошлом сезоне, когда я пожалел о своем переходе? Нет, никогда. У меня никогда не было такой мысли", — сообщил Исак BBC.
19.09.2026 17:00
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