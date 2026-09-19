"Тоттенхэм впервые в сезоне забил, но все равно проиграл "Вилле"

"Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Астон Виллы", но, по крайней мере, впервые забил в этом сезоне Премьер-Лиги.

Единственным изменением в стартовом составе "шпор" относительно безголевого матча с "Эвертоном" стало возвращение Педро Порро, который занял место Арчи Грея.



В старте у "вилланов" появились полузащитники Жоао Гомес и Йоан Манзамби, заменив Росса Баркли и Джорджа Хеммингса.



"Тоттенхэм" начал матч первым номером, а самым заметным в составе хозяев был Савиньо, который трижды пытался пробить Дзиона Судзуки, но голкипер "Виллы" все три раза сыграл уверенно.



Гости впервые показали зубы на 27-й минуте, когда Эмилиано Буэндиа ударом из пределов штрафной площади проверил Антонина Кински. Вскоре свой момент имел Николас Джексон, но его выстрел с границы штрафной оказался неточным.



Перед самым уходом команд на перерыва счет был открыт. Энди Робертсон решил догнать уходивший за лицевую линию мяч, но лишь подарил его сопернику. Бубакар Камара пробил, а Манзамби из пределов вратарской подправил снаряд в сетку — 0:1.



Второй тайм "Вилла" начала увереннее, а Николас Джексон имел отличный момент, но не смог пробить Кински.



На 60-й минуте Мохаммед Кудус с близкого расстояния затолкал мяч в ворота Судзуки, но из-за офсайда у невезучего Робертсона гол "Тоттенхэма" не был засчитан.



На 67-й минуте "шпоры" пропустили второй гол. Оказавшись на границе штрафной, Джексон перебросил мяч через Микки Ван де Вена и пробил с отскоком от газона — 0:2.



Хозяева отреагировали на гол Джексона хорошим периодом активности, однако на 79-й минуте их положение усугубилось. Буэндиа удался абсолютно шикарный удар с дистанции в верхний угол ворот — 0:3.



На 86-й минуте "Тоттенхэму" удалось размочить счет. Это Конор Галлахер пробил c рикошетом от Мэтти Кэша из пределов вратарской площади после передачи Кудуса назад от лицевой линии — 1:3.



На последних секундах компенсированного времени Ян Пол Ван Хекке головой поразил ворота Судзуки — 2:3. На большее хозяевам просто не хватило времени.



До первого в матче гола игра была обоюдоострой. Но "Тоттенхэм" посыпался и перестал верить в себя, как только первый раз пропустил. В концовке "шпоры" забили дважды, но есть ощущение, что это лишь потому, что "Вилла" слишком рано успокоилась.



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче