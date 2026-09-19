"Тоттенхэм впервые в сезоне забил, но все равно проиграл "Вилле"
"Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Астон Виллы", но, по крайней мере, впервые забил в этом сезоне Премьер-Лиги.
Единственным изменением в стартовом составе "шпор" относительно безголевого матча с "Эвертоном" стало возвращение Педро Порро, который занял место Арчи Грея.
В старте у "вилланов" появились полузащитники Жоао Гомес и Йоан Манзамби, заменив Росса Баркли и Джорджа Хеммингса.
"Тоттенхэм" начал матч первым номером, а самым заметным в составе хозяев был Савиньо, который трижды пытался пробить Дзиона Судзуки, но голкипер "Виллы" все три раза сыграл уверенно.
Гости впервые показали зубы на 27-й минуте, когда Эмилиано Буэндиа ударом из пределов штрафной площади проверил Антонина Кински. Вскоре свой момент имел Николас Джексон, но его выстрел с границы штрафной оказался неточным.
Перед самым уходом команд на перерыва счет был открыт. Энди Робертсон решил догнать уходивший за лицевую линию мяч, но лишь подарил его сопернику. Бубакар Камара пробил, а Манзамби из пределов вратарской подправил снаряд в сетку — 0:1.
Второй тайм "Вилла" начала увереннее, а Николас Джексон имел отличный момент, но не смог пробить Кински.
На 60-й минуте Мохаммед Кудус с близкого расстояния затолкал мяч в ворота Судзуки, но из-за офсайда у невезучего Робертсона гол "Тоттенхэма" не был засчитан.
На 67-й минуте "шпоры" пропустили второй гол. Оказавшись на границе штрафной, Джексон перебросил мяч через Микки Ван де Вена и пробил с отскоком от газона — 0:2.
Хозяева отреагировали на гол Джексона хорошим периодом активности, однако на 79-й минуте их положение усугубилось. Буэндиа удался абсолютно шикарный удар с дистанции в верхний угол ворот — 0:3.
На 86-й минуте "Тоттенхэму" удалось размочить счет. Это Конор Галлахер пробил c рикошетом от Мэтти Кэша из пределов вратарской площади после передачи Кудуса назад от лицевой линии — 1:3.
На последних секундах компенсированного времени Ян Пол Ван Хекке головой поразил ворота Судзуки — 2:3. На большее хозяевам просто не хватило времени.
До первого в матче гола игра была обоюдоострой. Но "Тоттенхэм" посыпался и перестал верить в себя, как только первый раз пропустил. В концовке "шпоры" забили дважды, но есть ощущение, что это лишь потому, что "Вилла" слишком рано успокоилась.
"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче
19.09.2026 16:35
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Последние комментарии:
Калониры сосут
(ответить)
Пенсоишаков не е6ут им в рот пердят
(ответить)
Брайтон на 3 место выходит (!)
Вот это апгрейд позиции
И кто смог в этом сезоне Брайтон и Лидс обыграть ?))
Пока что - это только одна команда - Челси Прайд оф Ландан
(ответить)
бло Брайтн е6ет :(
(ответить)
Бля победа арса в прессе, второй выигрывать надо
(ответить)
Гимараеса снять
Скелли и Эзе выпустить
(ответить)
Арсенал во втором тайме забьёт больше полутора голов. Ставьте пока есть время.
(ответить)
Чо за хрень
Пишут 02, Артета??
(ответить)
Опасных моментов то не было по сути, две шары в притирку со штангой залетело и 0-2. Гимараеш тайм провалил абсолютли.
(ответить)
Ахуеть. Второй красивый гол) Всё по делу пока, Брайтон выдаёт матч жизни. Интересно на сколько их хватит так выгрызать мячи. На любой части поля они были первые на мяче.
(ответить)
Брайтон самая ахуенная команда апл по управлению.
Брентфорд и борнмут чуток отстают
(ответить)
Мда. Игра на встречных курсах не конек Арсенала. Уж в этой игре точно. Либо недооценили соперника.
(ответить)
Хюрцелер следующий тренер Челси.
(ответить)
Достойный соперник. Это вам не какое-нибудь Днищелси рылом по столу водить.
(ответить)
Я же сказал, сруским свинопидорасам не смотреть))
9.09.2026 17:09 # удалить
nishanbaev
19.09.2026 16:27 # удалить
nishanbaev
Как же ахуенно, +30, рядом любимая женщина и все кайфы. Свинособакам не смотреть!
https://ibb.co/q3xLWhRT
Источник: https://fapl.ru/posts/124552/?c=1#c8218941
(ответить)
19.09.2026 17:23 #
sausage
+30 тебе или твоей обезьяне рядом?
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/124564/?c=1#c8218980
(ответить)
Пенсы ! Не грустите ..
может следующий сезон -ваш ..))
(ответить)
Понятно было , что уже по сценарию Арсеналу пора поделить очки , и атаки они никакие не проводят , а когда мяч получил Гросс - оба дефа на нем отбежали от Паскаля назад зачем то - чтобы Гросс спокойно подработал мяч , прицелился - и тактично положил мяч в уголок
(ответить)
Нифига залетела дура в ближний
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Представьте если бы прсенал оборонялмя как ливапю чолсе мю и прочие типо топ клабы с дырявой обороной.
Арченал был бы самой слабой командой, потому ято их атака это говно е6аное на фоне перечисленых
(ответить)
Красивый гол
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