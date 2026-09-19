"Тоттенхэм впервые в сезоне забил, но все равно проиграл "Вилле"

Николас Джексон "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 2:3 от "Астон Виллы", но, по крайней мере, впервые забил в этом сезоне Премьер-Лиги.

Единственным изменением в стартовом составе "шпор" относительно безголевого матча с "Эвертоном" стало возвращение Педро Порро, который занял место Арчи Грея.

В старте у "вилланов" появились полузащитники Жоао Гомес и Йоан Манзамби, заменив Росса Баркли и Джорджа Хеммингса.

"Тоттенхэм" начал матч первым номером, а самым заметным в составе хозяев был Савиньо, который трижды пытался пробить Дзиона Судзуки, но голкипер "Виллы" все три раза сыграл уверенно.

Гости впервые показали зубы на 27-й минуте, когда Эмилиано Буэндиа ударом из пределов штрафной площади проверил Антонина Кински. Вскоре свой момент имел Николас Джексон, но его выстрел с границы штрафной оказался неточным.

Перед самым уходом команд на перерыва счет был открыт. Энди Робертсон решил догнать уходивший за лицевую линию мяч, но лишь подарил его сопернику. Бубакар Камара пробил, а Манзамби из пределов вратарской подправил снаряд в сетку — 0:1.

Второй тайм "Вилла" начала увереннее, а Николас Джексон имел отличный момент, но не смог пробить Кински.

На 60-й минуте Мохаммед Кудус с близкого расстояния затолкал мяч в ворота Судзуки, но из-за офсайда у невезучего Робертсона гол "Тоттенхэма" не был засчитан.

На 67-й минуте "шпоры" пропустили второй гол. Оказавшись на границе штрафной, Джексон перебросил мяч через Микки Ван де Вена и пробил с отскоком от газона — 0:2.

Хозяева отреагировали на гол Джексона хорошим периодом активности, однако на 79-й минуте их положение усугубилось. Буэндиа удался абсолютно шикарный удар с дистанции в верхний угол ворот — 0:3.

На 86-й минуте "Тоттенхэму" удалось размочить счет. Это Конор Галлахер пробил c рикошетом от Мэтти Кэша из пределов вратарской площади после передачи Кудуса назад от лицевой линии — 1:3.

На последних секундах компенсированного времени Ян Пол Ван Хекке головой поразил ворота Судзуки — 2:3. На большее хозяевам просто не хватило времени.

До первого в матче гола игра была обоюдоострой. Но "Тоттенхэм" посыпался и перестал верить в себя, как только первый раз пропустил. В концовке "шпоры" забили дважды, но есть ощущение, что это лишь потому, что "Вилла" слишком рано успокоилась.

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче





Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2026 16:35

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 19.09.2026 18:02 # chelsea88
    Калониры сосут

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  2. v-0987654321 19.09.2026 18:01 # v-0987654321
    Пенсоишаков не е6ут им в рот пердят

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  3. gidro-met 19.09.2026 17:59 # gidro-met
    Брайтон на 3 место выходит (!)

    Вот это апгрейд позиции

    И кто смог в этом сезоне Брайтон и Лидс обыграть ?))
    Пока что - это только одна команда - Челси Прайд оф Ландан

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  4. memfis63 19.09.2026 17:57 # memfis63
    бло Брайтн е6ет :(

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  5. forester-ibe 19.09.2026 17:55 # forester-ibe
    Бля победа арса в прессе, второй выигрывать надо

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  6. gameboy 19.09.2026 17:55 # gameboy
    Гимараеса снять
    Скелли и Эзе выпустить

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  7. ersain-dakarimov 19.09.2026 17:54 # ersain-dakarimov
    Арсенал во втором тайме забьёт больше полутора голов. Ставьте пока есть время.

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  8. forester-ibe 19.09.2026 17:51 # forester-ibe
    Чо за хрень

    Пишут 02, Артета??

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  9. redwhitegun 19.09.2026 17:50 # redwhitegun
    Опасных моментов то не было по сути, две шары в притирку со штангой залетело и 0-2. Гимараеш тайм провалил абсолютли.

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  10. paroljlogin7237 19.09.2026 17:50 # paroljlogin7237
    Ахуеть. Второй красивый гол) Всё по делу пока, Брайтон выдаёт матч жизни. Интересно на сколько их хватит так выгрызать мячи. На любой части поля они были первые на мяче.

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  11. dembo 19.09.2026 17:48 # dembo
    Брайтон самая ахуенная команда апл по управлению.
    Брентфорд и борнмут чуток отстают

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  12. halamadrid94 19.09.2026 17:48 # halamadrid94
    Мда. Игра на встречных курсах не конек Арсенала. Уж в этой игре точно. Либо недооценили соперника.

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  13. christina-milian 19.09.2026 17:47 # christina-milian
    Хюрцелер следующий тренер Челси.

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  14. vlad17 19.09.2026 17:45 # vlad17
    Достойный соперник. Это вам не какое-нибудь Днищелси рылом по столу водить.

    (ответить)

  15. nishanbaev 19.09.2026 17:43 # nishanbaev
    Я же сказал, сруским свинопидорасам не смотреть))

    9.09.2026 17:09 # удалить
    nishanbaev

    19.09.2026 16:27 # удалить
    nishanbaev

    Как же ахуенно, +30, рядом любимая женщина и все кайфы. Свинособакам не смотреть!
    https://ibb.co/q3xLWhRT

    Источник: https://fapl.ru/posts/124552/?c=1#c8218941
    (ответить)
    19.09.2026 17:23 #
    sausage

    +30 тебе или твоей обезьяне рядом?
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    Источник: https://fapl.ru/posts/124564/?c=1#c8218980

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  16. sherlock2025 19.09.2026 17:37 # sherlock2025
    Пенсы ! Не грустите ..
    может следующий сезон -ваш ..))

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  17. gidro-met 19.09.2026 17:36 # gidro-met
    Понятно было , что уже по сценарию Арсеналу пора поделить очки , и атаки они никакие не проводят , а когда мяч получил Гросс - оба дефа на нем отбежали от Паскаля назад зачем то - чтобы Гросс спокойно подработал мяч , прицелился - и тактично положил мяч в уголок

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  18. bangladesh 19.09.2026 17:33 # bangladesh
    Нифига залетела дура в ближний

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  19. dembo 19.09.2026 17:33 # dembo
    Представьте если бы прсенал оборонялмя как ливапю чолсе мю и прочие типо топ клабы с дырявой обороной.

    Арченал был бы самой слабой командой, потому ято их атака это говно е6аное на фоне перечисленых

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  20. paroljlogin7237 19.09.2026 17:32 # paroljlogin7237
    Красивый гол

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