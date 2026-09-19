Эшли Коул считает, что "Арсенал" способен пройти сезон без поражений
Бывший защитник "Арсенала" Эшли Коул считает, что "канонирам" по силам пройти весь этот сезон без поражений.
"Арсенал" очень уверенно начал защиту чемпионского титула, который "канониры" завоевали в прошлом сезоне после 22 лет перерыва.
Коул чувствует, что главный тренер Микель Артета создал достаточно хорошую команду, чтобы замахнуться на уникальное достижение "Непобедимых" в сезоне 2003/04.
"Я не вижу, почему нет. Думаю, Микель работает с этой группой игроков уже четыре или пять лет. Ему было позволено приглашать своих игроков и избавляться от игроков. Думаю, они создали отличную обстановку, где игроки теперь понимают, что главное — побеждать. Вы должны продолжать побеждать".
"Они являются чемпионами, и в этом сезоне они уже показали характер, веру и желание не просто защитить титул Премьер-Лиги, но и сделать больше в Лиге Чемпионов. В прошлом сезоне они попробовали это на вкус, и им слегка не хватило. Они замечательно провели прошлый сезон, но ты всегда хочешь больше, нежели в предыдущем сезоне".
"Это большая задача, но я думаю, у них есть игроки, команда, характер и обстановка для этого".
"Смогут ли они пройти весь сезон без поражений? Это непросто, но у них есть игроки, а также теперь у них есть тренер с правильным настроем для этого. Поэтому кто знает?" — сообщил Коул talkSPORT.
19.09.2026 16:00
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