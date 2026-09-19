Босс "Шахтера" поведал, что Мудрик хотел перейти в "Арсенал", а не в "Челси"

Спортивный директор украинского "Шахтера" Дарио Срна поведал, что приоритетным вариантом вингера Михаила Мудрика был "Арсенал", а не "Челси".

В январе 2023 "Челси" приобрел Мудрика у "Шахтера" за 88 миллионов фунтов, включая бонусы. "Арсенал", также претендовавший на игрока, оказался не готов заплатить так много.



По словам Срны, "Арсенал" нравился Мудрику больше, и Михаил даже успел пообщаться с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.



"Миша разговаривал с Артетой. Я разговаривал с тренером "Челси". И в тот момент, наверное, Артета нравился ему больше".



"Но это клуб решает, продавать игрока или нет. Мы сказали ему, что клуб нашел общий язык с "Челси".



"А дальше уже ты сам решаешь, переходишь или нет. Либо ты переходишь в "Челси", либо "Арсенал" предлагает те же условия, либо ты остаешься в "Шахтере", — цитирует Срну The Sun.