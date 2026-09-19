Мареска: "Это будет беда, если я не буду побеждать"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что не потерял почву под ногами после уверенного старта сезона, и понимает, что ситуация может быстро измениться.

После поражения от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии "Сити" одержал шесть побед подряд во всех соревнованиях, включая 5:0 над "Норвичем" в Кубке Лиги в минувший четверг.



Пока Мареска достойно справляется с ролью преемника Хосепа Гвардиолы, однако Энцо понимает, как быстро все изменится, если он перестанет побеждать.



"Я очень счастлив. Еще на первой пресс-конференции я сказал, что для меня честь быть в этом клубе и быть в этом клубе после такой легенды, как Пеп".



"Я знаю, что это будет беда, если я не буду побеждать, и это нормально, но я не трачу свой день, думая о том, кто был здесь раньше и как много лет".



"Я просто сосредоточен на том, что мы можем делать лучше, я сосредоточен на улучшении команды и достижении побед в матчах".



"Я очень доволен этими пятью-шестью матчами, но сейчас основной фокус лишь на следующем. Я не думаю о том, что мы выиграли шесть матчей подряд, потому что они уже закончились. Мы сосредоточены на следующем, а затем у нас будет международный перерыв", — цитирует Мареску ESPN.