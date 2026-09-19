Кэхилл назвал "Челси" "хрупкой" и "податливой" командой

Защитник "Челси" Гари Кэхилл назвал команду Хаби Алонсо "хрупкой" и "податливой".

Накануне "Челси" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Брентфорда". По мнению Кэхилла, "синие" так и не смогли оправиться после первого пропущенного гола, который соперник забил благодаря розыгрышу углового.



"Налицо некоторый элемент хрупкости. Стоило им пропустить после этого стандартного положения, и дальше было "опять одно и то же". Ты этого не хочешь, но с таким настроем они играли".



"Преодолеть это можно, только упорно трудясь сообща, и делая так, что против вас будет сложнее играть. Нужно быть беспощаднее".



"В данную минуту имеет место некоторая податливость в плане пропущенных голов. Теперь у них есть несколько недель из-за международного перерыва, хотя некоторые уедут в свои сборные", — цитирует Кэхилла Evening Standard.