Оуэн назвал "реальную проблему" "Ливерпуля"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн считает, что у "красных" есть "реальная проблема" с флангами обороны.

По мнению Оуэна, "Ливерпуль" значительно деградировал в плане крайних защитников, разменяв Трента Александер-Арнольда с Энди Робертсоном на Джереми Фримпонга и Милоша Керкеза. Майкл обеспокоен, каким выбором в этих зонах сейчас обладает главный тренер Андони Ираола.



"Думаю, позиция крайнего защитника — реальная проблема для "Ливерпуля", и мне больно это говорить".



"Несколько лет назад в лице Трента и Роббо они обладали лучшими крайними защитниками в мире, и то, какие показатели результативности они демонстрировали и как хорошо играли, было просто невероятно".



"То была действительно сильная позиция, но внезапно все разрушилось и стало настоящей проблемой".



"Мне нравится Конор Брэдли, но все могут видеть его склонность к травмам, а Фримпонг не выглядит защитником, он больше похож на атакующего игрока".



"Цимикас недостаточно хорош, чтобы выходить в стартовом составе каждую неделю, а Керкез испытывает проблемы с момента своего перехода сюда, он выглядит нервозным и потерянным, и кажется, что красная футбола тяжела для него".



"Думаю, двое крайних защитников — это проблема", — сообщил Оуэн TEAMtalk.