Ираола: "У нас есть преимущество над "Борнмутом"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола назвал преимущество, которое есть у его команды в преддверии матча Премьер-Лиги против "Борнмута".

В воскресенье Ираола посетит стадион "Виталити" впервые с момента своего перехода из "Борнмута" в "Ливерпуль" минувшим летом.



Обе команды играли посреди этой недели: "Ливерпуль" выбил из Кубка Лиги "Тоттенхэм", а "Борнмут" дебютировал в Лиге Европы с победы над "Реал Сосьедад".



Ираола чувствует, что преимущество в свежести будет на стороне "Ливерпуля", однако Андони все равно ожидает сложного выезда.



"Да, думаю, у нас есть преимущество. В большинство случаев было наоборот, мы оказывались командой, которая играла последней. На сей раз мы играли за два дня до них, хотя мы тоже играли посреди недели. Это должно стать преимуществом".



"Но в то же время я знаю, куда мы отправляемся, и я знаю их статистику. Не только на своем стадионе, но в целом. Думаю, если посмотреть все проигранные ими матчи за долгое время, вы осознаете, как сложно победить "Борнмут".



"Думаю, преимущество также в том, что я очень хорошо их знаю. А у них есть преимущество, потому что они очень хорошо знают меня. Поэтому никогда не знаешь, чье преимущество больше в этом отношении", — цитирует Ираолу Evening Standard.