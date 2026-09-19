Кэррик — о неудачном старте сезона: "Это не катастрофа"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что неудачный старт его команды в новом сезоне нельзя назвать "катастрофой".

"Юнайтед" набрал лишь четыре очка в четырех первых матчах Премьер-Лиги, а на этой неделе проиграл дома "Брайтону" и вылетел из Кубка Лиги.



Однако Кэррик совершенно не унывает, указывая на то, что эта серия длится не так уж долго, вдобавок "Юнайтед" весьма хорош по игре, как считает Майкл.



"Это не катастрофа или беда, это не конец света. Мы не в том положении, чтобы говорить об ужасно долгой серии ужасных результатов".



"Мы проиграли пару матчей недавно, но мы чувствуем, что все сыгранные нами матчи мы начинали лучше, нежели соперник. Поэтому это не так, что мы постоянно испытываем реальные трудности".



"Это моя ответственность, и меня это устраивает. Все мы ищем вещи, в которые можно ткнуть пальцем, и ищем виноватых. Иногда доходит до того, что желание найти виноватых становится чрезмерным. Не проблема, вините меня".



"Я несу ответственность, но суть не в том, чтобы винить людей, а в том, чтобы находить решения, и этим занят весь клуб — коллектив игроков, персонал, владельцы, болельщики", — цитирует Кэррика The Telegraph.