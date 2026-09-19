Алонсо посетовал на нестабильность "Челси" на протяжении матча

Наставник "Челси" Хаби Алонсо признал, что у его команды возникают сложности с поддержанием уровня игры на протяжении всего матча.

Накануне вечером "Челси" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Брентфорда", все три гола пропустив в заключительные полчаса матча.



До первого гола игра была более-менее равна, но стоило "Брентфорду" открыть счет, как "Челси" просто выключился, и для исправления этого Алонсо просит дать ему время.



"Я бы сказал, что во втором тайме мы утратили свою стабильность, свой настрой сражаться".



"Эти маленькие детали могут быть решающими. Вам не нужно давать преимущество сопернику в такого матчах. Мало помалу они ("Брентфорд") получили много".



"В этих матчах на старте сезона важно поддерживать свой уровень на протяжении 95 минут, а мы не смогли этого. Мы должны прибавить в этом отношении".



"Мы знали, что это будет процесс. Позади только пять матчей в Премьер-Лиге, где конкуренция высока. Мы знали, что каждый матч будет сложным. Ничего нового".



"Уметь понимать игру и знать, что требуется, чтобы сражаться до конца, — это процесс. Игрокам нужно время, чтобы почувствовать это. В данный момент мы в полной мере не чувствуем этого, чтобы сражаться весь матч", — цитирует Алонсо Sky Sports.