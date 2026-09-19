"Челси" разгромлен "Брентфордом"

Игорь Тиаго "Брентфорд" впервые в истории одержал домашнюю победу над "Челси" в Премьер-Лиге, разгромив своего соседа по Лондону со счетом 3:0.

По сравнению с ничейным матчем против "Борнмута" (2:2) в стартовом составе "пчел" произошло два изменения. Это Майкл Кайоде и Миккель Дамсгор появились вместо Аарона Хики и Мамаду Сангаре.

Относительно 2:2 с "Халлом" главный тренер "синих" Хаби Алонсо поменял половину полевых игроков, оказав доверие Максансу Лакруа, Пепу Чаваррии, Валентину Барко, Джордану Хендерсону и Данни Уэлбеку.

Первый момент в матче создали гости на 10-й минуте, но Кувин Келлехер уверенно отразил крученый удар Педру Нету из пределов штрафной площади.

В дальнейшем "Челси" смотрелся чуть предпочтительнее, но явных моментов не создавал, как и соперник. "Брентфорд" и вовсе молчал впереди до 37-й минуты, когда Егор Ярмолюк дальним ударом размял Эмилиано Мартинеса.

В начале второго тайма Мартинес кончиками пальцев перевел мяч в перекладину после удара головой Джейдона Энтони, однако был зафиксирован офсайд.

А вот своим вторым шансом Энтони распорядился, как следует. На 61-й минуте после подачи углового Янник Шустер выполнил скидку на Джейдона, а тот головой поразил ворота с метра — 1:0.

Попытки "Челси" отыграться выглядели жалко. "Синие" смогли предложить лишь давление, да и то не было акцентрированным.

Все стало окончательно ясно на 83-й минуте, когда Кевин Шаде вышел один на один. И хотя Мартинес отразил удар соперника, Игорь Тиаго сыграл на добивании по отскочившему мячу — 2:0.

А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Фабиу Карвалью на дальней штанге замкнул прострел с рикошетом Шаде — 3:0.

Хваленая атака "Челси" ничего или почти ничего не показала в этом матче, а в обороне команда Алонсо была уже привычно уязвима. "Брентфорд" вполне заслуженно забрал все три очка.

"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче





Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2026 00:00

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Последние комментарии:




  1. sherlock2025 19.09.2026 00:56 # sherlock2025
    Претенденты на АПЛ ..говорили они..ахах..
    хуже только портовые уеб@ны и петухи

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  2. kellborn 19.09.2026 00:50 # kellborn
    Джеймс Колвилл Лакруа Хато
    Лавиа Барко
    Палмер
    Эстевау Педро Роджерс

    Вот чего я хочу от топ клубов. А не блять Фофана ебучего

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  3. sherlock2025 19.09.2026 00:50 # sherlock2025
    Тот момент, когда сезон для Членси закончен

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  4. kellborn 19.09.2026 00:44 # kellborn
    Вот я признаюсь честно. Я был настроен позитивно к Алонсо. Но блять, как же меня бесит когда топ клубы играют в 3 цз... Я просто на эстетическом уровне не могу переварить, когда обладая возможностью выпускать супер талантливых техничных и креативных игроков, тренер решает выпустить ещё одного дуболома. Всегда радуюсь, когда такие команда проебывают.

    Вот прикиньте, сейчас бы Флик кукухой поехал и устадил Гордона/Феррана/Ольмо и вместо кого то из них поставил Кристенсена. Ну настолько не интересней даже была бы игра Барсы.

    Я понимаю, когда так играет Байер ещё. У них нет бабок на разнообразие дорогих атакующих талантов. Но когда это делает Челси... Вот никогда за это и Конте не любил. И сейчас Алонсо тоже.

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  5. dembo 19.09.2026 00:40 # dembo
    Челси будет на троне
    Я хочу чтобы вы это запомнили.

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  6. sean-dyche18plus 19.09.2026 00:39 # sean-dyche18plus
    Джон Терри = Плейстейшн
    леви колвилл = хбох вонючий

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  7. wilegend 19.09.2026 00:26 # wilegend
    17.09.2026 01:58 #
    dembo

    будет ротация жоская(

    Источник: https://fapl.ru/posts/124513/?c=1

    е6ать он ванга

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  8. imf-tau 19.09.2026 00:22 # imf-tau
    Мда, конечно, топ 3 обосранцев АПЛ - МЮ, кекси и петушатник. Вилла на подсосе еще на 4м месте.

    ЛФК пока минула чаша сия в полной мере, но могут довести до топ4 если продолжат играть в даунов.

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  9. hachidlo 19.09.2026 00:20 # hachidlo
    Все залупли, во главе с больной бубулькой и ручным дагестанцем, смотрели матч Чолси.

    (ответить)

  10. paroljlogin7237 19.09.2026 00:20 # paroljlogin7237
    Ахуеть. Вот мы и дожили. Синие после разгрома их команды пишут, что в целом команда провела хороший матч, прогресс на лицо)))))))

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  11. kellborn 19.09.2026 00:20 # kellborn
    Нужно увольнять Алонсо. Смотреть на топ клуб играющий в 3 ЦЗ - невыносимо

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  12. v-0987654321 19.09.2026 00:15 # v-0987654321
    В клуб иду с хорошим настриком

    футбич посморели над другом по трещал(3:0)

    Камон красиво жить не запретишь

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  13. brown-ale 19.09.2026 00:15 # brown-ale
    Проблема не в обороне, а опорке. Теперь вместо Кайседо и Энцо там старик Хендерсон и какой-нибудь пездюк. Тут любая команда будет пропускать по 2+ в каждом матче.

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  14. sean-dyche18plus 19.09.2026 00:14 # sean-dyche18plus
    достойная игра от 3-го состава Императорси.вовремя международная пауза подъехала.все топари восстановятся как раз.

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  15. sausage 19.09.2026 00:07 # sausage
    Чёт пчёлки жестканули сегодня. Никакого сострадания к меньшим братьям-пенсам. А по факту, если у тебя в защите манекены, а в нападении импотенты, то ты хоть троих кайседо в пз поставь, хоть троих Канте, результат особо отличаться не будет.
    Пенсам вопрос: А чё, Палмер, Нету и Роджерс уже не топы?)

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  16. v-0987654321 19.09.2026 00:06 # v-0987654321
    Е6ало пенсоишаков представили?

    Ахахахаха с обвисшими е6алами как у жены Макрона

    Ахахахаха арьюююююю

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  17. gidro-met 19.09.2026 00:05 # gidro-met
    Запас прочности в конце зарешал. Брентфорд - выстроенный коллектив с тренером по стандартам )

    И пора им дома уже было историческую первую победу одержать .

    Роджерс пока не набрал форму ,

    Фофана зевнул , потом Лакруа выбросился .

    2 раза и оба наказаны.

    В целом молодцы Челси интереснее играл за счёт Барко и Палмера . Жоао - ключевой игрок атаки не хватало его движения

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  18. tw14 19.09.2026 00:04 # tw14
    Обсолютли новый Чухоньсе. кайседо и жопедро ливнут с этой помойки на следущее лето

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  19. paroljlogin7237 19.09.2026 00:04 # paroljlogin7237
    Дембо: Ожидаемый результат. Игра вцелом понравилась

    Источник: https://fapl.ru/posts/124552/?c=1

    ))))))))))))

    (ответить)

  20. mareska 19.09.2026 00:04 # mareska
    Состав какуля.

    (ответить)

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