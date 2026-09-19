"Челси" разгромлен "Брентфордом"
"Брентфорд" впервые в истории одержал домашнюю победу над "Челси" в Премьер-Лиге, разгромив своего соседа по Лондону со счетом 3:0.
По сравнению с ничейным матчем против "Борнмута" (2:2) в стартовом составе "пчел" произошло два изменения. Это Майкл Кайоде и Миккель Дамсгор появились вместо Аарона Хики и Мамаду Сангаре.
Относительно 2:2 с "Халлом" главный тренер "синих" Хаби Алонсо поменял половину полевых игроков, оказав доверие Максансу Лакруа, Пепу Чаваррии, Валентину Барко, Джордану Хендерсону и Данни Уэлбеку.
Первый момент в матче создали гости на 10-й минуте, но Кувин Келлехер уверенно отразил крученый удар Педру Нету из пределов штрафной площади.
В дальнейшем "Челси" смотрелся чуть предпочтительнее, но явных моментов не создавал, как и соперник. "Брентфорд" и вовсе молчал впереди до 37-й минуты, когда Егор Ярмолюк дальним ударом размял Эмилиано Мартинеса.
В начале второго тайма Мартинес кончиками пальцев перевел мяч в перекладину после удара головой Джейдона Энтони, однако был зафиксирован офсайд.
А вот своим вторым шансом Энтони распорядился, как следует. На 61-й минуте после подачи углового Янник Шустер выполнил скидку на Джейдона, а тот головой поразил ворота с метра — 1:0.
Попытки "Челси" отыграться выглядели жалко. "Синие" смогли предложить лишь давление, да и то не было акцентрированным.
Все стало окончательно ясно на 83-й минуте, когда Кевин Шаде вышел один на один. И хотя Мартинес отразил удар соперника, Игорь Тиаго сыграл на добивании по отскочившему мячу — 2:0.
А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Фабиу Карвалью на дальней штанге замкнул прострел с рикошетом Шаде — 3:0.
Хваленая атака "Челси" ничего или почти ничего не показала в этом матче, а в обороне команда Алонсо была уже привычно уязвима. "Брентфорд" вполне заслуженно забрал все три очка.
"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче
19.09.2026 00:00
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Последние комментарии:
Претенденты на АПЛ ..говорили они..ахах..
хуже только портовые уеб@ны и петухи
(ответить)
Джеймс Колвилл Лакруа Хато
Лавиа Барко
Палмер
Эстевау Педро Роджерс
Вот чего я хочу от топ клубов. А не блять Фофана ебучего
(ответить)
Тот момент, когда сезон для Членси закончен
(ответить)
Вот я признаюсь честно. Я был настроен позитивно к Алонсо. Но блять, как же меня бесит когда топ клубы играют в 3 цз... Я просто на эстетическом уровне не могу переварить, когда обладая возможностью выпускать супер талантливых техничных и креативных игроков, тренер решает выпустить ещё одного дуболома. Всегда радуюсь, когда такие команда проебывают.
Вот прикиньте, сейчас бы Флик кукухой поехал и устадил Гордона/Феррана/Ольмо и вместо кого то из них поставил Кристенсена. Ну настолько не интересней даже была бы игра Барсы.
Я понимаю, когда так играет Байер ещё. У них нет бабок на разнообразие дорогих атакующих талантов. Но когда это делает Челси... Вот никогда за это и Конте не любил. И сейчас Алонсо тоже.
(ответить)
Челси будет на троне
Я хочу чтобы вы это запомнили.
(ответить)
Джон Терри = Плейстейшн
леви колвилл = хбох вонючий
(ответить)
17.09.2026 01:58 #
dembo
будет ротация жоская(
Источник: https://fapl.ru/posts/124513/?c=1
е6ать он ванга
(ответить)
Мда, конечно, топ 3 обосранцев АПЛ - МЮ, кекси и петушатник. Вилла на подсосе еще на 4м месте.
ЛФК пока минула чаша сия в полной мере, но могут довести до топ4 если продолжат играть в даунов.
(ответить)
Все залупли, во главе с больной бубулькой и ручным дагестанцем, смотрели матч Чолси.
(ответить)
Ахуеть. Вот мы и дожили. Синие после разгрома их команды пишут, что в целом команда провела хороший матч, прогресс на лицо)))))))
(ответить)
Нужно увольнять Алонсо. Смотреть на топ клуб играющий в 3 ЦЗ - невыносимо
(ответить)
В клуб иду с хорошим настриком
футбич посморели над другом по трещал(3:0)
Камон красиво жить не запретишь
(ответить)
Проблема не в обороне, а опорке. Теперь вместо Кайседо и Энцо там старик Хендерсон и какой-нибудь пездюк. Тут любая команда будет пропускать по 2+ в каждом матче.
(ответить)
достойная игра от 3-го состава Императорси.вовремя международная пауза подъехала.все топари восстановятся как раз.
(ответить)
Чёт пчёлки жестканули сегодня. Никакого сострадания к меньшим братьям-пенсам. А по факту, если у тебя в защите манекены, а в нападении импотенты, то ты хоть троих кайседо в пз поставь, хоть троих Канте, результат особо отличаться не будет.
Пенсам вопрос: А чё, Палмер, Нету и Роджерс уже не топы?)
(ответить)
Е6ало пенсоишаков представили?
Ахахахаха с обвисшими е6алами как у жены Макрона
Ахахахаха арьюююююю
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Запас прочности в конце зарешал. Брентфорд - выстроенный коллектив с тренером по стандартам )
И пора им дома уже было историческую первую победу одержать .
Роджерс пока не набрал форму ,
Фофана зевнул , потом Лакруа выбросился .
2 раза и оба наказаны.
В целом молодцы Челси интереснее играл за счёт Барко и Палмера . Жоао - ключевой игрок атаки не хватало его движения
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Обсолютли новый Чухоньсе. кайседо и жопедро ливнут с этой помойки на следущее лето
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Дембо: Ожидаемый результат. Игра вцелом понравилась
Источник: https://fapl.ru/posts/124552/?c=1
))))))))))))
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Состав какуля.
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