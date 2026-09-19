"Челси" разгромлен "Брентфордом"

"Брентфорд" впервые в истории одержал домашнюю победу над "Челси" в Премьер-Лиге, разгромив своего соседа по Лондону со счетом 3:0.

По сравнению с ничейным матчем против "Борнмута" (2:2) в стартовом составе "пчел" произошло два изменения. Это Майкл Кайоде и Миккель Дамсгор появились вместо Аарона Хики и Мамаду Сангаре.



Относительно 2:2 с "Халлом" главный тренер "синих" Хаби Алонсо поменял половину полевых игроков, оказав доверие Максансу Лакруа, Пепу Чаваррии, Валентину Барко, Джордану Хендерсону и Данни Уэлбеку.



Первый момент в матче создали гости на 10-й минуте, но Кувин Келлехер уверенно отразил крученый удар Педру Нету из пределов штрафной площади.



В дальнейшем "Челси" смотрелся чуть предпочтительнее, но явных моментов не создавал, как и соперник. "Брентфорд" и вовсе молчал впереди до 37-й минуты, когда Егор Ярмолюк дальним ударом размял Эмилиано Мартинеса.



В начале второго тайма Мартинес кончиками пальцев перевел мяч в перекладину после удара головой Джейдона Энтони, однако был зафиксирован офсайд.



А вот своим вторым шансом Энтони распорядился, как следует. На 61-й минуте после подачи углового Янник Шустер выполнил скидку на Джейдона, а тот головой поразил ворота с метра — 1:0.



Попытки "Челси" отыграться выглядели жалко. "Синие" смогли предложить лишь давление, да и то не было акцентрированным.



Все стало окончательно ясно на 83-й минуте, когда Кевин Шаде вышел один на один. И хотя Мартинес отразил удар соперника, Игорь Тиаго сыграл на добивании по отскочившему мячу — 2:0.



А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Фабиу Карвалью на дальней штанге замкнул прострел с рикошетом Шаде — 3:0.



Хваленая атака "Челси" ничего или почти ничего не показала в этом матче, а в обороне команда Алонсо была уже привычно уязвима. "Брентфорд" вполне заслуженно забрал все три очка.



"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче