Кэррик: "Было бы нелепо думать, как долго мне осталось"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что на его месте было бы "нелепо" думать о грозящей ему опасности лишиться работы.

"Юнайтед" был освистан собственными болельщиками после домашнего поражения 2:3 от "Брайтона" в Кубке Лиги в минувшую среду, а в прошлый уикенд "красные дьяволы" уступили здесь же игравшему вдесятером "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге (0:1).



Медиа уже вовсю спекулируют насчет возможного увольнения Кэррика, однако Майкл даже не хочет об этом думать и отвергает предположения о том, что порой он выглядит у бровки отстраненным и лишенным эмоций.



"Думаю, это продлится гораздо дольше, нежели один или два матча с такими результатами".



"Что касается будущего, владельцев и отведенного мне времени, то я не думаю о том, как долго мне осталось".



"В моем положении было бы нелепо думать таким образом. Этого просто нет на радаре. Два-три матча мы не добивались определенных результатов, два-три матча — это уже слишком много, потому что я ненавижу проигрывать".



"Но это не означает, что мир рухнул".



"Разве мне нужно показывать больше эмоций? Каким образом? Как? Что вы хотите, чтобы я показывал?"



"Нам не нравится проигрывать матчи, поэтому это не так, что я не испытываю эмоций от проигранных матчей, но это не влияет на то, что я думаю и что нам нужно делать дальше", — цитирует Кэррика ESPN.