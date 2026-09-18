Кэррик: "Было бы нелепо думать, как долго мне осталось"

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что на его месте было бы "нелепо" думать о грозящей ему опасности лишиться работы.

"Юнайтед" был освистан собственными болельщиками после домашнего поражения 2:3 от "Брайтона" в Кубке Лиги в минувшую среду, а в прошлый уикенд "красные дьяволы" уступили здесь же игравшему вдесятером "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге (0:1).

Медиа уже вовсю спекулируют насчет возможного увольнения Кэррика, однако Майкл даже не хочет об этом думать и отвергает предположения о том, что порой он выглядит у бровки отстраненным и лишенным эмоций.

"Думаю, это продлится гораздо дольше, нежели один или два матча с такими результатами".

"Что касается будущего, владельцев и отведенного мне времени, то я не думаю о том, как долго мне осталось".

"В моем положении было бы нелепо думать таким образом. Этого просто нет на радаре. Два-три матча мы не добивались определенных результатов, два-три матча — это уже слишком много, потому что я ненавижу проигрывать".

"Но это не означает, что мир рухнул".

"Разве мне нужно показывать больше эмоций? Каким образом? Как? Что вы хотите, чтобы я показывал?"

"Нам не нравится проигрывать матчи, поэтому это не так, что я не испытываю эмоций от проигранных матчей, но это не влияет на то, что я думаю и что нам нужно делать дальше", — цитирует Кэррика ESPN.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2026 23:00

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  1. hunter022 18.09.2026 23:09 # hunter022
    А сколько было авансов для него в прошлом сезоне?одно ясно уже сейчас, каждая игра Юнайтед укорачивает жизнь и нервы болельщикам этого клуба, вывод чем быстрее его выпнут тем лучше для всех сторон.

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  2. darvil 18.09.2026 23:07 # darvil
    как же быстро стареют все тренера мю, начиная с мойеса. Они себя изнутри сжирают.

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